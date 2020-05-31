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Dünya

Trump, Merkel'in davetini geri çevirdi üstüne G7 zirvesini erteledi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in G7 davetini geri çevirmesinin ardından zirveyi ertelediğini açıkladı. 'Bu grup miadını doldurdu" diyen Trump, Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Avustralya'yı da G7'ye eklemek istediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 11:21:00 - 2020-05-31 11:25:39
Trump, Merkel'in davetini geri çevirdi üstüne G7 zirvesini erteledi

Trump, Florida'dan dönüşte Air Force One uçağında gazetecilere, gelecek ay yapılması planlanan G7 Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Zirvenin Washington DC'de yüz yüze yapılmasını istediğini belirten Trump, "Zirveyi, eylüle kadar erteliyorum. Gruba, Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya'nın da eklenmesini istiyoruz." dedi.

"G7'nin tarihi geçti, dünyada olup bitenleri okuyamıyor"

Başkan Trump, "G7'nin, dünyada olup bitenleri okuyamadığını ve düzgün bir şekilde temsil ettiğini hissetmiyorum. Bu grup, miadını doldurdu." görüşünü paylaştı.

G-7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.

Trump, G7'nin Beyaz Saray'da olmasını istiyordu

G7 Liderler Zirvesi'nin, haziranda başkent Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde düzenlenmesi planlanmış ancak Covid-19 salgını nedeniyle zirve online ortama taşınmıştı.

Trump ise 20 Mayıs'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, birçok ülkenin normalleşme sürecine girdiğine işaret ederek zirveyi yüz yüze yapmayı düşündüğünü belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Trump'ın zirvenin Beyaz Saray'da yapılmasından yana olduğunu kaydetmiş ancak zirve için net tarih vermemişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise ABD Başkanı Trump'ın yüz yüze görüşme davetini, salgın nedeniyle geri çevirmişti.

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