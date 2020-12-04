Trump kovabileceği imasında bulunmuştu! Anthony Fauci, Biden'ın teklifini kabul etti

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, başkanlığa seçilen Joe Biden’ın yeni tip koronavirüs (Kovid 19) ile mücadele için kuracağı ekibe katılma talebine ilişkin konuştu.

Donald Trump yönetiminin de Kovid-19 ile mücadele ekibinde yer alan Fauci, Biden’in talebine ilişkin, "Kesinlikle, direk orada 'Evet' dedim" ifadelerini kullandı.​

Biden, CNN televizyonuna verdiği mülakatta, Dr Fauci'den Kovid 19 ile mücadele için kuracağı ekibine katılmasını istediğini belirterek, "Dr Fauci'den aynı görevinde kalmasını, baş danışmanım olmasını ve Kovid ekibime katılmasını istedim" dedi.

Biden ayrıca zaten şu an Beyaz Saray ekibin içinde yer alan Fauci'nin daha yüksek bir pozisyona geçmesini istediğini de eklemişti.

Trump ‘kovabilirim’ imasında bulunmuştu

Trump'ın tavsiyelerine zaman zaman karşı çıktığı ve eleştirdiği Dr Fauci, salgın boyunca ABD kamuoyunda ilgi odağı haline geldi. Trump ise seçimlerden sonra 79 yaşındaki Fauci'yi kovabileceği mesajı vermiş ve onu “Felaket” olarak da adlandırmıştı.