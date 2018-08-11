Trump köpürtmeyi sürdürüyor
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın ekonomiye yönelik piyasayı rahatlatma konuşmaları devam ederken başlattığı ekonomi ateşini körüklemeye devam etti.11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın konuşmaları sürerken ABD Başkanı Donald Trump, piyasaları köpürtmeye devam etti. Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, “Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında hızlı şekilde geri gelmesine bağlı olarak çelik ve alüminyum tarifelerinin ikiye katlanmasına onay verdim. Alüminyumda tarife şimdi yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil” ifadelerini kullandı.
Sabah seansında 6.25 zirvesine gören dolar/TL, bir ara 5.85 seviyelerine indi. Öğleden sonra yeniden 6 liranın üzerine çıkan dolar, Trump’ın tweet atması sonrası yeniden atağa geçerek 6.80 seviyesine kadar tırmandı.
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