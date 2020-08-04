  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Trump kararını duyurdu: Seçime kadar...

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerine kadar Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının 4 ila 5 bine düşürüleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 19:10:00 -
Trump kararını duyurdu: Seçime kadar...

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine kadar Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının 4 ila 5 bine düşürüleceğini belirtti.

Trump, haber sitesi Axios'un muhabiri Jonathan Swanile ile yaptığı ve bugün HBO üzerinden yayımlanan röportajda, gündemi değerlendirdi.

ABD'nin Afganistan'dan büyük oranda çekildiğini vurgulayan Trump, yakın zamanda buradaki asker sayısının 8 bine düşeceğini bildirdi. Trump, "Askerimizin çekilmesine yönelik müzakereler sürüyor. Seçim gününe kadar buradaki asker sayımız 4 ila 5 bine kadar düşecek." ifadesini kullanırken çekilme sürecine ilişkin net bir tarih vermekten kaçındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerde ABD'nin dünyada 1. sırada olmasına ilişkin de Trump, "İnsanlar ölüyor, bu doğru. Olan bu. Ama bu, bizim elimizden geleni yapmadığımız anlamına gelmez. Pandemi, ülkemizde kontrol edebileceğimiz kadar kontrol altında. Bu, korkunç bir veba." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD'deki salgın nedeniyle 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin "posta yoluyla oylama" yöntemi ile yapılması tartışmalarını da değerlendirdi. "Posta ile oylama yönteminin şaibeye açık olduğu" iddiasını bir kez daha dile getiren Trump, bu yöntemle yapılan oylamalardaki sayımların da çok uzun zaman aldığını söyledi.

Trump, "3 Kasım akşamı, seçim sonuçlarının açıklanamama durumu olabilir. Bu seçimin kazananının belirlenmesi aylar alabilir." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı