Trump: İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmanın bir parçası olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe koymak için yazılı bir açıklama yaptı.

İran'ın nükleer, balistik füze ve konvansiyonel silah arayışında adımlar attıklarını belirten Trump, "Benim yönetimim İran'ın nükleer silah sahibi olmasına veya yeni balistik füzeler ve konvansiyonel silahlarla dünyanın geri kalanını tehlikeye atmasına asla izin vermeyecek." Dedi.

İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanmasına ilişkin bir Başkanlık Kararnamesi imzaladığını hatırlatan Trump, "Bugün yayınladığımız Başkanlık Kararnamesi, İran'a konvansiyonel silahların tedariki, satışı veya transferinin yanı sıra teknik eğitim, finansal destek ve Bu silahlar konusunda İran'a destek. ABD'de yardım sağlayan herhangi bir kişi ve kuruluşun mal varlığını bloke ediyor. Bu karar, BM'nin İran'a silah ambargosunun uygulanması için kritik önem taşıyor. ”görüşünü paylaştı.

ABD'nin İran'ın silahlanma ağına bağlı 27 kuruluş ve kişiye yeni yaptırımlar ve ihracat kontrol tedbirleri getirdiğini belirten Trump, İran Atom Enerjisi Örgütü ile balistik füzeler. Yaptırımların hedef alındığının da altını çizdi.

"İran nükleer silah yaparken dünya boşta oturmanın bedelini ödeyemez"

Trump yaptığı açıklamada, "Birleşik Devletler BM yaptırımlarını yeniden uygulamaya koydu. İran rejimi gizli nükleer silah arşivi konusunda sürekli yalan söyledi ve uluslararası kontrolörlerin ilgili sitelere erişimini engelledi.

ABD'nin İran'ın nükleer, balistik füze ve konvansiyonel silah çabalarını durdurmak için elinden geleni yapacağının altını çizen Trump, "İran rejimi, İran halkının istediği ve hak ettiği gibi güçlü ve müreffeh bir İran istiyorsa, davranışını değiştirmelidir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanı sıra İran Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok İranlı kurum ve kişiyi İran'la işbirliği yaptığı için yaptırımlar listesine dahil ettiğini duyurdu.

İran ile nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları eski haline getirdiklerini hatırlatan Pompeo, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için Başkan Donald Trump öncülüğünde gerekli tüm tedbirleri alacaklarını belirtti.