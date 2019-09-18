Trump, İran yaptırımlarını artırma hazırlığında ABD Başkanı Trump, "ABD Ticaret Bakanı'na İran'a yönelik yaptırımların önemli miktarda artırılması için az önce talimat verdim" diye açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların artırılması için Ticaret Bakanı Steven Mnuchin'e talimat verdiğini duyurdu. I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019 Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Ticaret Bakanı'na İran'a yönelik yaptırımların önemli miktarda artırılması için az önce talimat verdim." ifadesini kullandı. ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların ardından artmıştı. ABD, bu saldırıların arkasında İran'ın olduğunu öne sürmüştü.

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