Trump: "İngiltere Büyükelçisi çok aptal bir adam"

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch hakkında öfke dolu açıklamalarda bulundu. Trump attığı tweet’lerde, "İngiltere’nin bize kakaladığı büyükelçi bizi çok heyecanlandıran bir adam değil, aptal bir adam. O önce ülkesi ve Başbakan Theresa May ile başarısız Brexit müzakereleri hakkında konuşmalı ve Brexit sürecinin nasıl kötü bir şekilde ele alındığı konusundaki eleştirilerimden alınmamalı. Theresa May’e bu anlaşmayı nasıl yapabileceğini söyledim ancak o kendi yoluna gitti ve başarısız oldu. Bu bir felaket. Büyükelçiyi tanımıyorum ama bana tam bir aptal olduğunu söylediler. Ona, ABD’nin şu anda dünyanın herhangi bir yerindeki en iyi ekonomi ve askeriyeye sahip olduğunu ve her iki gücün de daha da büyüdüğünü ve daha da güçlendiğini söyleyin" ifadelerini kullandı.