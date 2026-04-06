Eşel mobil sistemi kriz etkisini azalttı Petrol zammında devlet elini taşın altına koydu

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, "Şu anda petrol fiyatları güncel fiyatlarımız motorin 79.59 TL, benzin 64.56 TL ve LPG 35.56 TL civarında seyretmektedir. Petrol krizinin esasında ilk başta Rusya-Ukrayna Savaşı'nda başlamasıyla birlikte daha sonrasında İran-İsrail ve de Amerika Savaşı ile birlikte de devam etmektedir. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, global krizin aynı zamanda petrol krizine dönüşmesine sebep oldu. İran'ın Hürmüz'e müdahale etmesi, gemi tankerlerinin geçmesini engellemesinden dolayı da Brent Petrol de yaklaşık yüzde 40'a doğru bir artış meydana geldi.

Savaşın devam etmesi yani şu anda 40. gününe yaklaştığımız bu savaşta her ülkede farklı oranda etki etmeye başladı. Şu anda Avrupa'nın en uygun yakıtını kullanmakla birlikte aynı zamanda devletimiz Eşel Mobil denen sistem ortaya koydu. Eşel Mobil dediğimiz sistem, gelen zamların veya indirimlerinin yüzde 75'inin ÖTV'den karşılanması yüzde 25'inin de pompaya yansıması olarak devam etti. Eşel Mobil sistemle birlikte devletimiz gerçekten büyük bir oranda elini taşın altına koymuş oldu. Yüzde 23 olan ÖTV oranının şu anda tamamı motorinde bitmiş bulunmakta.

Benzinde yaklaşık olarak yüzde 7-8 civarı bir Eşel Mobil kaldı. LPG'de de yüzde 4-5 arasında bir Eşel Mobil'den ÖTV'den karşılanması kaldı. Devletimizin yaptığı bu büyük fedakarlıktan dolayı gerçekten hükümetimizin devletimizin yanındayız. Allah razı olsun ama bu noktada da KDV'nin ÖTV'ye eklenerek Eşel Mobil sistemin devam etmesi de tarafındayız. Devletimiz sonuna kadar elini taşın altına koydu ve de ÖTV'den gelirini tamamen motorinde ticari bir yakıt olduğu için motorin tamamen sıfırladı. İnanılmaz derecede de büyük bir yük yüklenmiş diyebiliriz" dedi.

Polat, savaşlar bitse dahi fiyatlara yansımasının zaman alabileceğini söyleyerek, "İlk başta İran'ın petrol şirketlerine yani Arabistan'daki, Hürmüz Boğazında falan tesislere bile bomba yağdırması eksi olarak negatif etki etmektedir. Yaklaşık bu 40 günden beri süren savaşın en kısa zamanda bitmesi gerektiğine inanıyorum. Savaş devam ettiği takdirde kimseye faydası olmadığını düşünüyorum. Çünkü her daim savaşlar ülkelere zarar vermiştir ve de şöyle bir şey var insanlığın haricinde dünya ticaretine, dünya ekonomisine büyük bir sekte vuruyor.

Bu da uğruna savaşlar verilmiş bir sektör olan akaryakıt sektörünün en büyük etkenlerinden bir tanesi olmaya başladı. Savaşların en erken zamanda bitmesi, kesin bir sonuçta sonuçlanmasında bile anında düzelmeyeceği gibi bu birkaç ay daha sürerse sıkıntılar git gide artmaya devam edebilir" ifadelerini kullandı.