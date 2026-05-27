Trump, hava koşulları nedeniyle kabinesiyle Camp David'e yapacağı geziyi iptal etti
ABD Başkanı Donald Trump, olumsuz hava koşulları nedeniyle kabinesiyle Camp David’de yapmayı planladığı toplantıyı erteledi. Trump, yarınki kabine toplantısının Beyaz Saray’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın için planlanan Camp David programında değişikliğe gitti. Trump, elverişsiz hava koşulları nedeniyle kabinesiyle birlikte gerçekleştirmeyi planladığı geziyi ertelediğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, kötü hava ihtimalini gerekçe göstererek programın Beyaz Saray’a alındığını bildirdi. Buna göre, yarın yapılması planlanan kabine toplantısı Camp David yerine Beyaz Saray’da düzenlenecek.

ABD Başkanı, "Yarınki olası kötü hava koşulları nedeniyle, Kabine Toplantımızı Beyaz Saray'da gerçekleştireceğiz ve kabinenin Camp David gezisini erteleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamadan kısa süre önce ABD basınında, Washington’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Camp David’e uçuşların zorlaşabileceği ve toplantının başka bir yere taşınabileceği belirtilmişti.

ABD basınındaki yorumlarda ayrıca Trump’ın ilk başkanlık döneminde Camp David’i 15 kez toplantı yeri olarak kullandığı, 8 Haziran 2025’te de burada İran ve Gazze konularına ayrılan bir oturum düzenlediği, yaklaşık iki hafta sonra ise ABD uçaklarının İran’ın nükleer tesislerini bombaladığı kaydedildi.

Başkent Washington'ın yaklaşık 100 kilometre batısında yer alan Camp David, eski ABD Başkanı Jimmy Carter, Mısır lideri Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menahem Begin'in 1978'de İsrail ve Mısır arasında barışı başlatan anlaşmanın imzalandığı yer olarak biliniyor.

