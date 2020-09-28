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Dünya Trump hakkında vergi iddiası
Dünya

Trump hakkında vergi iddiası

ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 02:38:00 -
Trump hakkında vergi iddiası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir tartışma konusu olan vergi kayıtlarını paylaşan gazete, Başkan Trump'ın ödemesi gereken milyonlarca dolar borcu olduğu ve mülklerinin zarar ettiğini yazdı.

Başkan Trump'ın şirketlerinin zararının karından daha fazla olduğu gerekçesiyle 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği ve 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediği ortaya çıktı.

ABD Başkanı Trump ise New York Times'ın haberini paylaşarak,  ''Tamamen uydurma haber.'' yorumunu yaptı.

Eski ABD başkanlarının aksine Başkan Trump vergi beyanlarını paylaşmıyor.

ABD'de yasal bir zorunluluk bulunmamasına rağmen, 1976'dan beri tüm başkan adayları seçimlerden önce vergi beyannamelerini bildirmişti.

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