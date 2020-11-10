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Dünya Trump gitmeden BAE ödülünü aldı
Dünya

Trump gitmeden BAE ödülünü aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, toplam 23,37 milyar dolar değerinde F-35 uçakları, MQ-9B tipi silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve havadan havaya, havadan karaya füze mühimmatının Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) satışına onay verdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:27:00 -
Trump gitmeden BAE ödülünü aldı

İsrail ile normalleşme kararı alan Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yönetimi ABD yönetimi tarafından ödüllendirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Kongre'ye, BAE'ye 10,4 milyar dolar değerinde 50 adet F-35A Lightening II uçağı, 2,97 milyar dolara 18 adete kadar MQ-9B insansız hava araçları ve 10 milyar dolar değerinde havadan havaya, havadan karaya füze mühimmatı satışına onay verme niyetimizi bildirmeleri konusunda Bakanlığa talimat verdim." ifadelerini kullandı.

BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasının bölgedeki stratejik dengeleri değiştirecek tarihi bir fırsat olduğuna işaret eden Pompeo, başta İran olmak üzere, ABD'nin hasımlarının söz konusu normalleşme sürecini durdurmaya çalışacağını söyledi.

Pompeo, "Bu teklif edilen satış BAE'yi çok daha kabiliyetli kılacak ve İsrail'in niteliksel üstünlüğü vaadiyle tamamen tutarlı bir şekilde BAE'yi ABD ortakları ile ortak çalışır bir noktaya getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo açıklamasında, bugün onay verilen satışı, 1979'da İsrail ile Mısır arasında kalıcı bir barış için imzalanan Kamp David Anlaşması'ndan sonra ABD'nin Mısır ile kurduğu askeri iş birliğine benzetmesi dikkati çekti.

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