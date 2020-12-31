  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump, Florida ziyaretini erken bitirdi
Aktüel

Trump, Florida ziyaretini erken bitirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 20:24:18 -
Trump, Florida ziyaretini erken bitirdi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Florida ziyaretini erken bitirerek yılbaşını geçirmek üzere Beyaz Saray'a döndü.

Noel tatilini geçirmek üzere 23 Aralık'ta gittiği Florida'da yeni yıla girmeye hazırlanan Trump, sürpriz şekilde bu sabah tatilini erken bitirerek başkent Washington DC'ye geçti ve yılbaşına Beyaz Saray'da girmeye karar verdi.

Amerikan basınına yansıyan haberlerde, Trump'ın Georgia'da 5 Ocak'ta yapılacak ikinci tur Senato seçimleri ve 6 Ocak'ta Kongrede başkanlık seçimlerinin sonucunu resmileştirecek oturumun detayları ile ilgilenmek üzere ziyaretini kısa kestiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan, Türkiye'ye gönderiyor! İlk görüntüsü ortaya çıktı
Dünya

Pakistan, Türkiye'ye gönderiyor! İlk görüntüsü ortaya çıktı

Pakistan Havacılık Kompleksi tarafından üretilen ilk MFI-395 Super Mushak Eğitim Uçağı'nın yakın zamanda Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniy..
Altında flaş gelişme! 10 yıl sonra ilk kez oldu
Ekonomi

Altında flaş gelişme! 10 yıl sonra ilk kez oldu

2020 yılını hareketli geçiren altın şu sıralar 447 liradan işlem görüyor. İntegral Yatırım Menkul'den yapılan açıklamada Ons altının son 10 ..
İçişleri Bakanlığı az önce duyurdu: 18.00'da başlıyor
Gündem

İçişleri Bakanlığı az önce duyurdu: 18.00'da başlıyor

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 18.00 itibariyle denetimlerin başlayacağını kamuoyu ile paylaştı.

Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay