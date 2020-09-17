Trump, Filistin ve Suudi Arabistan'ın da İsrail ile anlaşacağını düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında dış politika konularında açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında "normalleşme" anlaşmalarının imzalanmasına arabuluculuk yaptıklarını hatırlatan Trump, İsrail ile barış anlaşması yapmak isteyen en az 4-5 ülke daha olduğunun altını çizdi.

Ortadoğu'daki çöllerin kumlarının yıllardır "kanla dolu" olduğunu belirten Trump, "Ülkemiz tarihinde yaptığı en büyük hata Ortadoğu'ya girmek oldu. Oraya gittik ve birçok insan öldü. her iki tarafta. Bu korkunç bir hataydı. " değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'da pek çok ülke ile "barış" için görüşmelerde bulunduklarını vurgulayan Trump, şunları söyledi:

"Nihayetinde Filistin de İsrail ile barışmaya gelecek. Biliyorsunuz, daha önce Filistinlilere fon sağlamayı bıraktım. Onlara yılda 750 milyon dolar veriyorduk ve ülkemiz hakkında çok kötü şeyler söylüyorlardı, bu yüzden onları finanse etmeyi bıraktım. Bizden sonra zengin ülkeler Filistin'e yardım ettiler " ve şimdi bu ülkeler de İsrail ile müzakere ediyor. "

Trump, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Sanırım günün sonunda Suudi Arabistan İsrail ile bir anlaşma yapacak. Kral Selman ile görüşmelerimde hissettiğim duygu bu. " dedi.

ABD'li bir firmaya satılmazsa kapatmakla tehdit ettiği Çin merkezli TikTok uygulamasıyla ilgili olarak, "Oracle uygulamayı satın alacak ve hisselerin çoğunun Çin ByteDance'de kalacağını söyledi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? "Bana bu konuda net bir bilgi verilmedi ama haberleri gördüm. Bu konudaki tavrımız net. Bu haberler doğruysa bundan memnun olmayacağım." cevabı verdi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı iddialarına karşı tavrının ne olacağı sorulduğunda Trump, "Önümüzdeki birkaç gün içinde bu konuyla ilgili detaylı bilgi alacağız" dedi.

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ABD'nin Çin'e uygulanan tarifelerle ticaret kurallarını ihlal ettiği raporuna tepki gösteren Trump, "DTÖ hakkında raporlar alıyoruz, bu raporlar iyi değil. Korkarım DTÖ yapıyor. ABD'nin parasına ve ticaretine aldırış etmeyin. DTÖ ABD için hiçbir zaman iyi olmadı, biz hariç herkese dokundu. "