Trump fena bozuldu! "Görüşmek istemiyorum"

ABD Başkanı Trump, New Mexico eyaletinden California'ya geçerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Asla hiçbir ihtimali göz ardı etmem ama onunla görüşmeyi tercih etmem." yanıtını verdi.

Geçen hafta "Görüşmeye hazırız" açıklaması yapılmıştı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz hafta, Başkan Donald Trump'ın "hiçbir ön şart olmadan" İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Trump'ın açıklamasından önce İran rest çekmişti

Bu açıklamaya cevaben İran tarafı ise, böyle bir görüşmenin olmayacağını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Cumhurbaşkanı Ruhani ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinin söz konusu olmadığını söyledi.