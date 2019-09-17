Trump fena bozuldu! "Görüşmek istemiyorum"
İran ile arayı düzeltmek için can atan ancak olumsuz cevap alınca fena bozulan ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile şu anda görüşmeyi tercih etmeyeceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Pompeo Trump'ın Ruhani ile ön şartsız görüşebileceğini söylemişti. İran tarafı ise dün, böyle bir görüşmenin olmayacağını açıklamıştı.17 Eylül 2019 Salı 23:44
ABD Başkanı Trump, New Mexico eyaletinden California'ya geçerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Asla hiçbir ihtimali göz ardı etmem ama onunla görüşmeyi tercih etmem." yanıtını verdi.
Geçen hafta "Görüşmeye hazırız" açıklaması yapılmıştı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz hafta, Başkan Donald Trump'ın "hiçbir ön şart olmadan" İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.
Trump'ın açıklamasından önce İran rest çekmişti
Bu açıklamaya cevaben İran tarafı ise, böyle bir görüşmenin olmayacağını duyurmuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Cumhurbaşkanı Ruhani ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
YORUM YAZ