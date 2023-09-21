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Dünya Trump ezber bozdu! Bu kez kazanmaya kararlı
Dünya

Trump ezber bozdu! Bu kez kazanmaya kararlı

Yeniakit Publisher
2023-09-21 23:31:00 -
Trump ezber bozdu! Bu kez kazanmaya kararlı

ABD’nin eski Başkanı Trump, Iowa eyaletinde destekçilerine bedava pizza dağıttı.

Gelecek yıl yapılacak olan ABD Başkanlık seçimlerine yeniden aday olan eski Başkan Donald Trump, Iowa eyaletindeki programı sırasında bir barda durarak destekçilerine bedava pizza dağıttı.

Bettendorf’daki Treehouse Pub & Eatery'ye uğrayan Trump, destekçileri tarafından “ABD” ve "ABD’li olmaktan gurur duyuyorum" sloganları ile karşılandı. Trump, destekçileri ile sohbet ederken, bir kadın destekçisinin isteği üzerine tişörtüne ise imza attı.

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