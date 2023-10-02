Trump, duruşmaya katılacağını açıkladı!

Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada, suçlamaları yapan New York Başsavcısı Letitia James'i ve "dolandırıcılık" suçlamalarının tutarlı olduğuna karar veren Yargıç Arthur Engoron'u eleştirdi.

Trump, kendisine karşı açılan "dolandırıcılık davasında" temyiz duruşmasına katılacağını açıkladıSosyal medyadan yaptığı açıklamada Trump, suçlamaları yapan New York Başsavcısı Letitia James'i ve "dolandırıcılık" suçlamalarının tutarlı olduğuna karar veren Yargıç Arthur Engoron'u eleştirdi.

Eski ABD Başkanı, avukatları Engoron'un kararına itiraz ederken itibarını korumak için bugünkü duruşmaya şahsen katılacağını açıkladı.

Tüm davayı "sahte" olarak nitelendiren Trump, Yargıç Engoron'un kendisine "adaletsiz, eşitsiz ve acımasızca" davrandığını savundu.

"Belge sahteciliği" ve "sigorta sahtekarlığı" dahil olmak üzere 6 suçlamayla karşı karşıya olan Trump'a karşı açılan dava, bugün jürisiz bir duruşmada karara bağlanacak.

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Cinsel taciz ve vergi dolandırıcılığı suçlamalarıyla hakkında açılan davaların duruşmalarının çoğuna katılmayan eski ABD Başkanı, ifade vermek zorunda olmasa da bugün görülecek davada duruşmaya katılacağını açıklaması "sürpriz bir gelişme" olarak değerlendiriliyor.

Trump'a karşı dolandırıcılık davası Trump, üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar abarttığı iddia edilen iddianamede, Başsavcı James, hakimden Trump ve çocuklarının New York'ta daha fazla şirket kurmasını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almasını yasaklamasını ve 250 milyon dolar para cezası vermesini istiyor.

Trump'ın "yıllarca emlak sektöründe çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada Yargıç Arthur Engoron, eski başkanın ve "Trump Organizasyonunun" varlıklarını aşırı değerlendirerek ve anlaşmalarda ve finansman belgelerinde net değerini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş adamlarını dolandırdığına karar verdi.

Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump'ın, şirketinin ve yöneticilerinin yıllık mali durumları hakkında defalarca yalan söyleyerek uygun krediler ve düşük sigorta primleri elde ettiklerini belirtti.

Suçlamalar onaylanırsa, Trump'ın bazı şirketlerinin kontrolü mahkeme tarafından atanan bir mütevelliye devredilebilir.

Trump'ın avukatı Christopher Kise, kararı "gerçeklerden ve yürürlükteki yasalardan tamamen kopuk" olarak nitelendirdi ve temyiz başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.