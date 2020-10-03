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Dünya Trump durumuyla ilgili açıklama yaptı
Dünya

Trump durumuyla ilgili açıklama yaptı

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yayınladığı mesajda iyi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 02:37:00 -
Trump durumuyla ilgili açıklama yaptı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Walter Reed Askeri Hastanesine önlem amaçlı yatırılmadan önce Beyaz Saray'da kaydettiği videoda, kendisine destek verenlere teşekkür edip, Walter Reed Askeri Hastanesine gittiğini ve Gayet iyi olduğunu ancak her şeyden emin olmak istediklerini söyledi.

Koronavirüse yakalanan eşi First Lady Melania Trump'ın da durumunun iyi olduğunu açıklayan Trump, herkese destekleri için teşekkür ettiğini söyledi.

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