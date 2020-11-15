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Dünya “Trump, devlet sırlarını ifşa edebilir”
Dünya

“Trump, devlet sırlarını ifşa edebilir”

Washington Post gazetesi, ABD’deki yönetimin eski ve mevcut yetkililerinin, Trump’ın görevdeyken öğrendiği önemli sırları görevi bıraktıktan sonra ifşa etmesinden çekindiğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 15:05:00 -
“Trump, devlet sırlarını ifşa edebilir”

Münübe Yılmaz

Washington Post gazetesi, ABD’deki yönetimin eski ve mevcut yetkililerinin, Trump’ın görevdeyken öğrendiği önemli sırları görevi bıraktıktan sonra ifşa etmesinden endişe duyduğunu aktardı. Gazete, Trump’ın başkanlığı sırasında düşmanlarını zor durumda bırakmak, siyasi avantaj elde etmek amacıyla bazı durumlarda ABD’nin istihbarat kabiliyetini de tehlikeye atacak şekilde çok gizli bilgileri açıkladığını belirtti. Yönetimdekiler, yabancı hükümetleri etkilemek veya sindirmek için son derece gizli bilgileri açığa çıkaran Trump’ın görevden ayrılınca da aynı yöntemi izlemesinden korkuyor. Mevcut durumun Joe Biden’in yönetimi için de benzersiz bir ulusal güvenlik ikilemi oluşturacağına dikkat çeken gazete tüm başkanlar görevden ayrıldıklarında nükleer silah fırlatma prosedürleri gibi bilgileri de beraberlerinde götürdüklerini ifade etti. Bununla birlikte Trump’ın “derin devletin” kendisini yeniden seçilmesine mani olmak için oy çalındığı iddiasına sarılması da Trump’ın devlet ile ilgili ne gibi ifşaatlarda bulunabileceğine dair ihtimalleri akıllara getirdi. Konu ile alakalı ABD yönetimindeki başkanların aldığı üst düzey istihbarat bilgilerini konu eden “The President’s Book of Secrets” (Başkan’ın Sırlar Kitabı) adli kitabın yazarı olan eski CIA yetkilisi David Priess ise, “Hoşnutsuz, memnun olmayan veya mağdur olan herkes gizli bilgileri ifşa etme riski taşır. Trump kesinlikle bu profile uyuyor” açıklamasında bulunmuştu.

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