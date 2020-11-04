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Aktüel Trump: "Demokratlar seçimi bizden çalmaya çalışıyor"
Aktüel

Trump: "Demokratlar seçimi bizden çalmaya çalışıyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:04:50 -
Trump: "Demokratlar seçimi bizden çalmaya çalışıyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, seçimlere ilişkin, "Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

ABD'deki 59. başkanlık seçimlerinde birçok eyalette sonuçlar açıklanırken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump paylaşımında, "Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Oylar sandıklar kapatıldıktan sonra kullanılmamalı." ifadelerini kullandı.

Başka bir paylaşımında ise Trump, ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacağını belirtti.

Trump'ın Twitter paylaşımlarını, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın açıklama yaptığı saatlerde yapması da dikkatlerden kaçmadı.

- Twitter'dan Trump'ın paylaşımına uyarı etiketi

Öte yandan, Trump'ın paylaşımına Twitter, "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketi koydu.


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