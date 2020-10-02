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Aktüel Trump, danışmanının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya alıyor
Aktüel

Trump, danışmanının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya alıyor

ABD Başkanı Donald Trump: - "Ben ve eşim, test sonuçlarımız için bekliyoruz. Aynı zamanda karantina sürecimize de başlayacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 06:03:03 -
Trump, danışmanının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya alıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, danışmanı Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından, kendisinin ve eşi Melania Trump'ın test sonuçlarını beklerken, karantina sürecine başlayacağını duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, danışmanı Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsattı.

Hicks'in "kısa bir mola bile almadan çok fazla çalıştığını" vurgulayan Trump, danışmanının Kovid-19'a yakalanmasını "korkunç" olarak niteledi.

Trump, mesajında, "Ben ve eşim, test sonuçlarımız için bekliyoruz. Aynı zamanda karantina sürecimize de başlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti.

Trump, Fox televizyonunda katıldığı Sean Hannity'nin programında, basında Hicks'in Kovid-19'a yakalandığına yönelik çıkan haberleri doğrulamıştı.

Kendisinin ve eşi Melania Trump'ın Hicks ile yakın temas halinde olduğunu belirten Trump, "Hope her zaman maske takıyordu ama testi pozitif çıktı. Az önce test yaptırdım, Melania da yaptırdı. Karantinaya girip girmeyeceğimizi ya da virüse yakalanıp yakalanmadığımızı bilmiyorum. Ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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