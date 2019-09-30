Trump çok sert çıktı: Vatana ihanetten tutuklayın

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayından yaptığı telefon görüşmesinde Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesini istediğini öne sürmüştü.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump hakkında azil süreci başlattıklarını açıklamıştı. Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.

"VATANA İHANETTEN TUTUKLANMALI"

Trump bugün yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in sahte ve korkunç bir açıklama yaptığını, meclis kürsüsünde ABD halkını kandırdığını ve kendisine ait olmayan sözleri söylediği için "vatana ihanetten tutuklanması" gerektiğini söyledi.

KAYNAK: HABER7