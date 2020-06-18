  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trump, Çin’e yönelik Uygur tasarısını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı ve zulüm politikalarından dolayı Çinli çok sayıda yetkiliye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 01:40:16 -
Trump, Çin’e yönelik Uygur tasarısını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı ve zulüm politikalarından dolayı Çinli çok sayıda yetkiliye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.


Başkan Trump. Mayıs ayında önce ABD Senatosunda, ardından da Temsilciler Meclisi’nde onaylanarak Beyaz Saray’da imzasına sunulan Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Müslüman azınlığa yönelik insan hakları ihlallerini kınayan ve bazı Çinli yetkililere de yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladığını açıkladı.


Trump’ın imzaladığını duyurduğu yeni yasa tasarısının içeriği, Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Çinli yetkililere yönelik yaptırımlar arasında, Amerika Birleşik Devletlerindeki tüm mal varlıklarının dondurulması ve vize yasağı getirilmesi yer alıyor. Senato ve Temsilciler Meclisi’nden sonra Trump’ın da onayladığı Çin tasarısında, öncelikli olarak ABD Dışişleri Bakanlığı’nın söz konusu bölgede insan hakları ihlalleri için geniş kapsamlı bir rapor hazırlaması ve çalışma başlatması isteniliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı