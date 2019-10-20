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Trump bitti sırada Putin var! Kritik bölgeden çekilmelerini isteyecekler

Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşmede Kobani ile Münbiç'in son durumu ele alınacak.

2019-10-20 11:44:00 - 2019-10-20 11:46:51
Trump bitti sırada Putin var! Kritik bölgeden çekilmelerini isteyecekler

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesinden sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Türkiye'ye gelen heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaştı ve güvenli bölge konusunda mutabık kalındı.

Türkiye, Amerika ile yaptığı anlaşmayla tek kurşun atmadan 32 kilometre derinlikteki güvenli bölgenin tek takimi oldu.

Moskova'da Erdoğan-Putin görüşmesi

Avrupa ve Amerika'da Türkiye'nin siyasi zaferi olarak görülen bu anlaşmanın ardından gözler Moskova'ya çevrildi.

22 Ekim'de Rusya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Kobani ve Münbiç'teki rus askerleri

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini isteyeceklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, güvenli bölge içerisinde bir tek YPG'li teröristin bile kalmamasını istediklerini belirtti.

Bilindiği üzere, Türkiye'nin operasyonu başlamadan hemen önce bölgeyi terk eden Amerikan askerlerinin yerini Rus askerleri almıştı.

Türkiye, Rus askerlerinin de bölgeden çekilmesiyle sınırında bir tehdidin oluşmasının önüne geçecek.

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Yorumlar

Enes

Tel Rıfat taki Teröristlerin hamiliğini yapıyor Rusya Halep i yıkan Suriyeyi kana bulayan Rusya
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EKOLL

Bir gavur gitti. Bir gavur geldi. Allah celle celaluhu yar ve yardımcımız olsun inşaallah.
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