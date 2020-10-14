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Dünya Trump bir ülkeden daha asker çekmeyi planlıyor
Dünya

Trump bir ülkeden daha asker çekmeyi planlıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Somali'deki ABD askerlerinin çekilmesini istediği iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 01:58:00 -
Trump bir ülkeden daha asker çekmeyi planlıyor

Amerikan medyasında yer alan haberde, Başkan Donald Trump'ın ABD Başkanlık yarışındaki kampanyasında dile getirdiği Amerikan askerlerini ülkeye geri getirme vaadinin bir parçası olarak Somali'deki askerlerin de çekilmesini istediği öne sürüldü.

Yetkililer, "ABD Savunma Bakanlığının çekilme için planlamaya başladığını" iddia ederken, Pentagon'dan bir açıklama gelmedi.

Afganistan'dan yılbaşından önce tamamen çekilme planı Washington'da tartışmalara neden olurken, Donald Trump'ın El Kaide'nin güçlü olduğu Somali'den asker çekme niyetinin de tartışma çıkaracağı bekleniyor.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM) verilerine göre, Somali'de tamamı Trump döneminde sevk edilmiş 800 civarında ABD askeri bulunuyor.

Pentagon, uzun zamandır AFRICOM bölgesinden asker çekip, bunları Pasifik bölgesine konuşlandırmayı planlıyordu.

 

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