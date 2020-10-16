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Dünya Trump, Biden'ın 'kolunu kaldıramayışıyla' dalga geçti
Dünya

Trump, Biden'ın 'kolunu kaldıramayışıyla' dalga geçti

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son seçim mitinginde Demokrat aday Joe Biden'ın 'kolunu kaldıramıyor oluşu ile' dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 08:12:00 -

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yaptığı son seçim mitinginde Demokrat aday Joe Biden'ın 'kolunu kaldıramıyor oluşuyla' alay etti.

Önümüzdeki ay yapılması planlanan ABD başkanlık seçimlerine yönelik kampanyalar bütün hızıya devam ederken, mevcut Başkan Trump, Kuzey Carolina'daki Greenville'de seçmenleri ile buluştu.

Koronavirüsü atlattıktan sonra seçim mitinglerine kaldığı yerden devam eden Trump, bugünkü mitingindeki kullandığı ifadeler ve hareketleriyle yeniden tartışma konusu oldu.

74 yaşındaki Trump, mitinginde Biden ile düzenlenen ilk canlı yayın tartışmasını anımsatarak, 77 yaşındaki Joe Biden'ın 'kolunu kaldıramayışıyla' dalga geçti.

Trump'ın bu hareketi, 2016 başkanlık seçimleri döneminde engelli bir muhabirle dalga geçmesini akıllara getirdi.

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