Trump BAE'nin ihanet anlaşmasının ismini açıkladı

Müslüman Filistinlilerin zulme uğradığını görmezden gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İsrail'le normalleşme anlaşması imzaladı. Anlaşmadan son derece memnun olduğunu belirten Trump, "BAE ile İsrail arasındaki barış anlaşması büyük bir gelişme. Bundan sonra bölgede benzer anlaşmaların gerçekleşeceğine inanıyorum" dedi.

Filistin Dubai Büyükelçisini çekti

Anlaşmayı ihanet olarak gören Filistin BAE-İsrail normalleşme anlaşmasına tepki için Abu Dabi’deki büyükelçisini geri çekme kararı aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmayı "Ülkemiz cesur bir girişimle İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi konusundaki kararını iki devletli çözüm şansını korumak için kullanacak." diyerek anlaşmayı savundu.