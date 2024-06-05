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Medya Trump, “ayaklı mumya” vaziyetindeki Joe Biden’a “fark atmaya” devam ediyor
Medya

Trump, “ayaklı mumya” vaziyetindeki Joe Biden’a “fark atmaya” devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-06-05 15:05:00 -
Trump, "ayaklı mumya" vaziyetindeki Joe Biden’a "fark atmaya" devam ediyor

Tamer Korkmaz, Donald Trump’ın yargılanmasının ABD’deki siyasi krizi derinleştirdiğini yazdı. Trump’ın “Faşist bir devlette yaşıyoruz” sözlerine dikkat çeken Korkmaz, eski başkanın yargı sürecinin kamuoyunu nasıl etkilediğini ele aldı. Trump’ın anketlerde önde olduğu bir dönemde yargılanmasının manidar olduğunu belirten Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

Tamer Korkmaz, Donald Trump’ın yargılanmasının ABD’deki siyasi krizi derinleştirdiğini yazdı. Trump’ın “Faşist bir devlette yaşıyoruz” sözlerine dikkat çeken Korkmaz, eski başkanın yargı sürecinin kamuoyunu nasıl etkilediğini ele aldı. Trump’ın anketlerde önde olduğu bir dönemde yargılanmasının manidar olduğunu belirten Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Donald Trump “Sus Payı” davasında suçlu bulundu.
Amerikan tarihinin hüküm giyen ilk başkanı oldu!
Cezası, 11 Temmuz’da açıklanacak.
***
Trump, karar için “rezillik” diyor:
“Görülmemiş bir olay yaşıyoruz…
Anketlerde önde olduğumu gördüler, bana bu davayı açtılar!”
***
Kamuoyu yoklamalarında…
Trump “Ayaklı Mumya” vaziyetindeki Joe Biden’a “fark atmaya” devam ediyor.
***
ABD yönetimi, Başkan Adayı ‘Sarı Kovboy’a karşı Yargı’yı “silah” olarak kullanıyor.
D.J Trump’ın “Faşist bir devletteyiz” demesi bundan! (...)"

 

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