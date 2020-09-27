Trump aradığı yargıcı buldu
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi yargıcı adaylığı için 7. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Amy Coney Barrett'i seçti.
Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine geçecek adayını ilan etti.
7. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Amy Coney Barrett'i ABD Yüksek Mahkemesi yargıcı adayı seçen ABD Başkanı Donald Trump, Barret için yaptığı açıklamada, "Anayasaya bağlı bir kadın" diye bahsetti.
Yargıç Barrett, Senato'da onaylanmasının ardından ömür boyu görev yapacak.
1993 yılında ABD Başkanı Bill Clinton tarafından mahkemeye atanan Ginsburg, liberal görüşleriyle biliniyordu.
Demokratlar atamanın seçim sonu yapılmasını istiyordu ancak Trup atamayı gerçekleştirdi.