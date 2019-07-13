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Trump açıkladı: İstifa etti

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanı Alexander Acosta’nın, milyarder iş adamı Jeffrey Epstein’a karşı cinsel taciz suçlaması ile yargılandığı davaya adının karıştığı gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini bildirdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:17
Trump açıkladı: İstifa etti

ABD Başkanı Donald Trump ve Çalışma Bakanı Alexander Acosta, Beyaz Saray’da yaptıkları görüşmenin ardından birlikte gazetecilerin karşısına çıktı.

Trump, Çalışma Bakanı Acosta’nın bu sabah kendisini aradığını ve istifasını bildirdiğini duyurdu. Başkan Trump, bu kararın bakanın kendi kararı olduğunu belirterek, ayrıca Acosta’ya "Bunu yapmak zorunda değilsin" dediğini de vurguladı. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “O iyi bir çalışma bakanı. Acosta çok iyi iş çıkardı. Onu özleyeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Patrich Pizzella devralacak

Başkan Trump, Acosta’dan boşalan Çalışma Bakanlığı görevini Bakan Yardımcısı Patrick Pizzella’nın devralacağını duyurdu.

Acosta, Miami Başsavcılığı görevindeyken 2008’de ünlü milyarder Jeffrey Eipstein ile yaptığı anlaşma ile Amerika gündemine gelerek büyük tepki toplamıştı. Eipstein kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamasıyla Florida mahkemesinde yargılanmış ve Acosta ile yaptığı anlaşma neticesinde hakkındaki "fuhşa teşvik" suçlamalarını kabul ederek 13 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı. Eipstein’ın gözaltına alınması ve en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaşın altındaki çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarından yargılanmaya başlanması üzerine gözler yeniden Acosta’ya çevrilmişti. 

Temsilciler Meclisinin Demokrat parti sözcüsü ve Demokrat Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Nancy Pelosi Salı günü Çalışma Bakanı Alexander Acosta’yu istifaya çağırmışlardı. 

Çalışma Bakanı Alexander Acosta, 2017 yılının Nisan ayından bu yana Trump’ın Kabinesinde görev yapıyor. Acosta, 2005 yılından 2009 yılına kadar ise Florida Güney Bölgesi Başsavcılığı görevini yürütmüştü. 

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:17
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