0553 313 94 23
impression

Trump açıkladı: G 20'de görüşeceğiz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çinli mevkidaşı Cinping ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Trump,Şi Cinping ile Arjantin'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nde görüşeceğini belirtti.

01 Kasım 2018 Perşembe 20:56
Trump açıkladı: G 20'de görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu ayın sonunda Arjantin'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nde görüşeceğini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çinli mevkidaşı Cinping ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmelerinde birçok konuya değindiklerini kaydeden Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çok uzun ve güzel bir diyaloğumuz oldu. Ticaret ağırlıklı olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Görüşmelerimiz, Arjantin'deki G20 (Zirvesi) çerçevesinde ayarlanmakta olan toplantılarla birlikte gayet güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

ABD borsaları, Çin ile devam eden ticaret savaşının sona erebileceği ümitlerini yeşerten bu paylaşım sonrasında değer kazandı.

Öte yandan, Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Trump ile Cinping'in Arjantin'de yapmaları beklenen görüşmelerde sonuç alınamazsa, Beyaz Saray Pekin'e yönelik gümrük tarifelerinin üçüncü paketini uygulamaya koyacak.

Mevcut durumda Çin'den ithal edilen 250 milyar dolar değerinde ürüne vergi uygulayan ABD'nin üçüncü vergi paketinin 267 milyar dolarlık ürünü kapsaması bekleniyor.

ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşının" gelişimi

ABD ile Çin arasında "ticaret savaşının" başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

ABD yönetimi ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle toplam 50 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürüne, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Trump yüzde 10'luk vergi oranının, yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamıştı

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

ABD'nin Pekin'e yönelik ikinci tarife paketi olarak adlandırılan bu vergiler 24 Eylül'de yürürlüğe girerken, Trump yüzde 10'luk vergi oranının, 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 25'e çıkarılacağını bildirmişti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 20:56
  1. ABD
  2. Trump
  3. Çin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HSK Zindaşti'ye tahliye veren hakimin yerini değiştirdi
    1. HSK Zindaşti'ye tahliye veren hakimin..
    2. İlişkide güven problemi ile nasıl baş..
    3. 3 yaşında çocuğu olan ebeveynlere..
    4. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    5. Burun estetiği için gitti! Hayatını..
    6. Şok gerçek kısa sürede ortaya çıktı:..
    7. Selman-Kushner görüşmesinin detayları..
    8. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    9. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    10. Tek tip askerlik silah altındakilere..
    11. Trump açıkladı: G 20'de görüşeceğiz
    12. Dilden al haberi...
    13. Haydi mobilya almaya gidiyoruz
    14. Sudan'dan dikkat çeken açıklama:..
    15. Fransa'dan kritik açıklama: İki savaş..
    16. Kaşıntıları ciddiye almalısınız
    17. Yeni doğan bebek ateşlenirse...
    18. Gayrimeşru ilişkilerini özendiren..
    19. Kısa dönen askerlik kalkıyor mu?
    20. Göz rengine göre karakterler
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları