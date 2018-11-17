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Trump açıkladı: Anlaşmak istiyorlar!

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Trump, 'Çin ticaret anlaşması yapmak istiyor, daha fazla gümrük vergisine gerek kalmayabilir.' dedi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 06:56
Trump açıkladı: Anlaşmak istiyorlar!

ABD Başkanı Donald Trump, "Çin ticaret anlaşması yapmak istiyor, daha fazla gümrük vergisine gerek kalmayabilir." dedi.

Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip iki ülke yetkilileri, ticaret savaşı ile yükselmekte olan tansiyonu düşürmek adına bir süredir müzakere yürütüyordu.

ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşının" gelişimi

ABD ile Çin arasında "ticaret savaşının" başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çin, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

ABD yönetimi ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle toplam 50 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürüne, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

ABD'nin Pekin'e yönelik ikinci tarife paketi olarak adlandırılan bu vergiler 24 Eylül'de yürürlüğe girerken, Trump yüzde 10'luk vergi oranının, 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 25'e çıkarılacağını bildirmişti.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 06:56
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