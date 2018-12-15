Trump açıkladı! ABD İçişleri Bakanı Zinke, yıl sonunda görevini bırakıyor
Twitter'ı aktif şekilde kullanan Donald Trump, ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke'nin sene sonunda görevini bırakacağını açıkladı.15 Aralık 2018 Cumartesi 17:29
ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanı Ryan Zinke'nin görevini sene sonunda bırakacağını duyurdu.
Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ABD Başkanı Donald Trump, bu seferki duyurusunu da Twitter'dan yaptı.
Trump, 2 sene boyunca verdiği emekten dolayı teşekkür ettiği İçişleri Bakanı Zinke'nin görevini sene sonunda bırakacağını açıkladı.
ABD Başkanı, yeni bakanın önümüzdeki hafta açıklanacağını da ifade etti.
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