Trump açıkladı! ABD İçişleri Bakanı Zinke, yıl sonunda görevini bırakıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanı Ryan Zinke'nin görevini sene sonunda bırakacağını duyurdu.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ABD Başkanı Donald Trump, bu seferki duyurusunu da Twitter'dan yaptı.

Trump, 2 sene boyunca verdiği emekten dolayı teşekkür ettiği İçişleri Bakanı Zinke'nin görevini sene sonunda bırakacağını açıkladı.

ABD Başkanı, yeni bakanın önümüzdeki hafta açıklanacağını da ifade etti.