0553 313 94 23

Trump açıkladı! ABD İçişleri Bakanı Zinke, yıl sonunda görevini bırakıyor

Twitter'ı aktif şekilde kullanan Donald Trump, ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke'nin sene sonunda görevini bırakacağını açıkladı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:29
Trump açıkladı! ABD İçişleri Bakanı Zinke, yıl sonunda görevini bırakıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanı Ryan Zinke'nin görevini sene sonunda bırakacağını duyurdu.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ABD Başkanı Donald Trump, bu seferki duyurusunu da Twitter'dan yaptı.

Trump, 2 sene boyunca verdiği emekten dolayı teşekkür ettiği İçişleri Bakanı Zinke'nin görevini sene sonunda bırakacağını açıkladı.

ABD Başkanı, yeni bakanın önümüzdeki hafta açıklanacağını da ifade etti.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 17:29
  1. ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke
  2. görevi bırakıyor
  3. Donald Trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'da gençler dini eğitimle topluma kazandırılıyor
    1. Endonezya'da gençler dini eğitimle..
    2. Kapkaç yapamadan yakalanarak darbedildi
    3. Başakşehir-Galataaray maçında 11'ler..
    4. Bursa'da ev yangını
    5. "Onlar Kurtuluş döneminde üvey evlat..
    6. Tirhandil Kupası 2019 Kış Trofesi..
    7. Eşini ağır yaralayıp, intihar etti
    8. Erzurum'da rahatsızlanan hükümlü..
    9. Fenerbahçe, Erwin Koeman ile yollarını..
    10. Denizli'de Toplu Açılış Töreni
    11. Türkiye'nin olası operasyonu öncesi..
    12. Erdoğan’a ‘Bira içseydi’ diyen Yılmaz..
    13. Firari FETÖ şüphelisi Eskişehir'de..
    14. Pendik'te kebapçı dükkanına silahlı..
    15. Tomrukların altında kalan kişi ağır..
    16. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    17. Alışverişte kazıklanmayın!
    18. Muğla'da akü hırsızlığına 2 tutuklama
    19. Mutluluk zor değil!
    20. Denizli'de Toplu Açılış Töreni
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak