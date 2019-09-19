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Trump açıkça tehdit etti: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası bir müdahaleye ilişkin, 'Orta Doğu'da neler olacağını göreceğiz. Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur.' dedi.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:23
Trump açıkça tehdit etti: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletinin Meksika sınırında inşası devam eden sınır duvarında incelemelerde bulundu, buradaki süreç hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

İran'a olası bir askeri müdahale konusunda Trump, "Orta Doğu'da neler olacağını zamanında göreceğiz. Bir müdahalede bulunmak her zaman kolaydır. Tek bir telefonla herhangi bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur." ifadesini kullandı.

"Bolton gibi insanlar Irak'a girmek istedi"

Trump, geçen hafta görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadıklarını vurgulayarak, "Bolton gibi insanlar Irak'a girmek istedi ve işler çok yolunda gitmedi. Bataklığa saplandılar. Orta Doğu'da polis olduk. Bu korkunçtu." diye konuştu.

Sınıra inşa edilen duvar ile güney sınırındaki yasa dışı göçmen krizini çözeceklerini vurgulayan Trump, "Artık daha fazla insan gelemeyecek." dedi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:23
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