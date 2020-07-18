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Dünya

Trump, ABD'de maske takma zorunluluğunu onaylamayacak

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde ulusal çapta bir maske zorunluluğunu onaylamayacağını söyledi. Trump, "Genel cerrahımız Dr. Fauci ve birçok kişi de 'Maske takmayın' diyor. Ama birden 'Herkes maske takmak zorunda' deniliyor" ifadesini kullandı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 09:05:00 -
Trump, ABD'de maske takma zorunluluğunu onaylamayacak

ABD merkezli haber sitesi The Hill'in haberine göre Başkan Donald Trump, Fox News'te pazar günü yayınlanacak program için verdiği röportajda, maske takmanın gerekliliği ile ilgili, ''Ben buna inanmıyorum. Ulusal çapta maske takma zorunluğunu onaylamayacağım'' açıklamasını yaptı.

İnsanların belirli bir özgürlüğe sahip olmalarını istediğini belirten ABD Başkanı, halk sağlığı yetkililerinin başlangıçta, sağlıklı bireylerin maske takmasına gerek olmadığı yönündeki açıklamalarına da değindi.

Sunucunun, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) 4 ila 6 hafta arasında herkesin maske takması halinde ülkedeki salgının kontrol altına alınabileceği yönündeki açıklamasını hatırlatması üzerine Trump, ''Bu açıklama ile aynı fikirde değilim.'' şeklinde konuştu.

AA'nın aktardığı habere göre; maske takmanın da sağlık açısından başka problemler oluşturabileceğine değinen Trump, ''Genel cerrahımız Dr. Fauci ve birçok kişi de 'Maske takmayın.' diyor. Ama birden 'Herkes maske takmak zorunda.' deniliyor.'' ifadesine yer verdi.

CDC nisan ayında belirti göstermeyen hastalardan virüs bulaşabileceğini, bunun için herkesin yüz maskesi kullanması gerektiğini açıklamıştı.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows da 6 Temmuz'da, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ulusal çapta maske takma zorunluluğu getirmeyeceklerini, bu kararı eyaletlerin vereceğini bildirmişti.

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Yorumlar

şenay doğan

maskeye ben de inanmıyorum...cezasını ödeyecek gücüm olmadığı için mecburiyetten takıyorum....allaha emanet olun
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Ulvi

Bu Trump hakikaten akıllı adam.Bravo.Velveleci azınlığın oyuncağı olmuyor.Allah ´´ALlahdan çok ölümden korkmayı göstermesin bana´´
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