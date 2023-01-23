TRT'nin iddialı dizisinde sürpriz gelişme!

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Yürek Çıkmazı, duygu yüklü hikayesiyle 24 Ocak Salı günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

TRT 1’in güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesiyle ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisi, 24 Ocak Salı günü on ikinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Yürek Çıkmazı; kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

Yürek Çıkmazı’nın 24 Ocak Salı günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak on ikinci bölümünde neler olacak:

Feride’yi kurtarmak için kendini ortaya koyan Yılmaz, mezarın açılmasını talep ettikten sonra sessizliğe bürünür. Babalarının düştüğü yerden bir avuç toprakla kalkacağını bilen Halil ve Birsen için bu durum fırtınadan önceki sessizliktir. “Bir bizden bir sizden” mantığıyla hareket eden Yılmaz gözünü Yusuf’a, ailedeki en zayıf halkaya diker.

Yılmaz sayesinde kurtulan Feride ise, her odaya kurulan kameralar eşliğinde yaşamaya başlar. Kıvanç’ın artık karısının attığı adımdan haberi vardır. Babasıyla görüşemeyen Feride Kıvanç’ın önerisiyle Yılmaz’a mektup yazmaya başlar. Ancak bu öylesine yapılmış bir teklif değildir.

Zeynep ve Halil cephesinde ise, herkese inat mutlu bir birlikteliğe adım atar. Öte yandan Ali Fuat’ın çoktan Zeynep’in karşısına çıktığını öğrenen Cem büyük bir korkuya kapılır. Cem’in karşısına çıkan Ali Fuat, kızını geri istediğini söyler.

Bütün bunlar yaşanırken, Yusuf Yılmaz’ın hazırladığı kapana doğru yavaş yavaş çekilmeye başlar.

“Yürek Çıkmazı” yeni bölümüyle 24 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…