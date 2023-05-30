TRT'nin dev projesi geliyor! İlk tanıtımı yapıldı... Harekete geçildi

Hikayesi ve kadrosu ile heyecanla beklenen dizi için geri sayım başladı

TRT 1 ekranından izleyici ile buluşmak için gün sayan yeni dizi "Kendi Düşen Ağlamaz" ın ilk tanıtımı yayınlandı.

Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan “Kendi Düşen Ağlamaz”, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak.

Kadrosunda ‘’Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Berat Yenilmez, Hivda Zizan Alp, Yonca Şahinbaş, Serhan Onat, Sema Çeyrekbaşı, Yiğit Kalkavan, Sait Genay, Beste Yaralı, Çağla Boz ve Yiğit Kaan Yazıcı gibi sevilen isimleri buluşturan Kendi Düşen Ağlamaz yayınlanan tanıtımı ile beğeni topladı.

Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı birlikte kaleme aldığı yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak ile İnci Balabanoğlu'nun yaptığı "Kendi Düşen Ağlamaz" çok yakında TRT 1'de başlayacak.

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