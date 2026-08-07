  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devletin değil ihanetin safında yer almışlar! Çavuşlar ‘AHBAP’ı ihya etmiş Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı! Barış ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin yol haritası! Kazanan Türkiye olacak Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i fena eleştirdi: 103 yıllık partiyi mahvedip böldüler! Kahrımızdan kanser olacağız Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde CHP’li gazeteci Yavuz YP önüne gidip Özel’e sordu! “Tuttuğunuz bu binanın kirasını kim ödedi?” İmamoğlu'na oy vermişti! Bakın şimdi ne diyor? Deniz Zeyrek adlı gazeteci uyuşturucu testine tepki gösterdi! "Saçından bir tutam alayım da bakayım..." sözleri tartışma çıkardı Prof. Lena Salaymeh: Türkiye, yeni sömürgeciliğin ilk örneklerinden biriydi 'Mezhepleri ve hadisleri inkar etmenin sonu mürtetliktir!'
Medya TRT’den tarıma destek! 'Hasat Vakti' izleyiciyle buluşuyor
Medya

TRT’den tarıma destek! 'Hasat Vakti' izleyiciyle buluşuyor

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
TRT’den tarıma destek! 'Hasat Vakti' izleyiciyle buluşuyor

TRT Belgesel'in Anadolu'nun tarımsal üretim kültürünü ve hasat dönemlerini konu alan yeni belgesel serisi "Hasat Vakti", 9 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. TRT, 10 bölümden oluşan belgesel serisi ile Türk tarımına bir hizmet daha vermiş olacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 10 bölümden oluşan belgesel serisi, Karadeniz'in dik yamaçlarından Çukurova'nın verimli ovalarına uzanan üretim serüvenini ekrana taşıyacak.

Belgeselde, Karadeniz'in çay ve fındık bahçelerinden Ege'nin zeytinlikleri ve üzüm bağlarına, Çukurova'nın pamuk tarlalarından Trakya'nın ayçiçeği ekim alanlarına kadar Türkiye'nin farklı coğrafyalarındaki tarımsal üretim süreçleri ele alınacak.

Her bölümde bir tarım ürününün tohumdan hasada uzanan yolculuğunun anlatılacağı seride, çiftçilerin yaşam öyküleri, üretim süreçleri ve doğayla kurdukları ilişki de izleyiciye aktarılacak.

İlk bölümü 9 Ağustos pazar günü saat 20.00'de TRT Belgesel ekranında yayınlanacak programda, Amasya'daki bamya hasadı işlenecek.

Her pazar aynı saatte yayınlanacak serinin ilerleyen bölümlerinde Tekirdağ'da ayçiçeği, Çanakkale'de çeltik, Rize'de çay, Giresun'da fındık, Şanlıurfa'da pamuk, Artvin'de zeytin, Kastamonu'da kestane ve Elazığ'da üzüm hasadı ele alınacak.

"Hasat Vakti", Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarımsal üretim kültürünü ve üreticilerin emeğini belgesel formatında izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.

Çocuklar TRT’nin sinema tırı ile doyasıya eğlendi
Çocuklar TRT’nin sinema tırı ile doyasıya eğlendi

Aktüel

Çocuklar TRT’nin sinema tırı ile doyasıya eğlendi

TRT ortak yapımı 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' Türkiye’nin Oscar adayı oldu: Nefes kesti
TRT ortak yapımı 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' Türkiye’nin Oscar adayı oldu: Nefes kesti

Aktüel

TRT ortak yapımı 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' Türkiye’nin Oscar adayı oldu: Nefes kesti

Güvenlik kulübesinde izlediği TRT belgeselinden çok etkilendi! O şimdi hattat oldu
Güvenlik kulübesinde izlediği TRT belgeselinden çok etkilendi! O şimdi hattat oldu

Yaşam

Güvenlik kulübesinde izlediği TRT belgeselinden çok etkilendi! O şimdi hattat oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23