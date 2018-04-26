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TRT'den flaş istifa! Aday olacak

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya, AK Parti'den Eskişehir milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:09
TRT'den flaş istifa! Aday olacak

Fethi Fahri Kaya, 1970 yılında Eskişehir Seyitgazi’de doğdu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1996-2012 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde görev alan Fahri Kaya, 2015 yılına kadar Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak hizmet etti. 2015-2017 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünde Merkez Atama Daire Başkanı olarak çalışırken bir dönem genel müdür vekili olarak da görev yaptı. 2017 yılının başında TRT Genel Müdür Yardımcılığına atanan Kaya, evli ve 3 çocuk babası.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:09
  1. İstanbul
  2. Eskişehir
  3. TRT
  4. Fethi Fahri Kaya

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