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Yaşam TRT Yetenek başvuruları ne zaman? 2021 TRT Yetenek başvurusu nasıl yapılır?
Yaşam

TRT Yetenek başvuruları ne zaman? 2021 TRT Yetenek başvurusu nasıl yapılır?

TRT'nin, yeni mezunlara istihdam fırsatı sunduğu ve bu yıl ikincisini gerçekleştireceği "TRT Yetenek" istihdam programına başvurular ne zamana kadar sürecek? TRT Yetenek başvuru şartları ve tarihleri nedir? 2021 TRT Yetenek kaydı nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-03 19:29:00 -
TRT Yetenek başvuruları ne zaman? 2021 TRT Yetenek başvurusu nasıl yapılır?

"TRT Yetenek" istihdam programına başvurular devam ediyor. Söz konusu proje için henüz başvuru yapmayan vatandaşlar da tarihleri araştırıyor. Peki, TRT Yetenek 2021 başvuruları ne zaman bitecek?

TRT Yetenek başvuruları ne zaman?

TRT Yetenek geçtiğimiz yıl başlattığı genç mezunlara istihtam çalışmalarına tüm hızıyla bu yıl da devam ediyor. 29 Ocak tarihinde başlayan TRT Yetenek başvuruları 12 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Binlerce aday, TRT Yetenek'in seçeceği 200 kişi arasına girmek için başvuru yapmaya başladı.

2021 TRT Yetenek başvurusu nasıl yapılır?

TRT'nin kadrosunda yer almak için başvuru yapmak isteyen adayların merak ettiği TRT Yetenek başvuru formuna "https://kariyer.trt.net.tr/yetenek/basvur/" adresi üzerinden ulaşılacak. T.C. kimlik numarası, kişisel yeteneği, eğitim durumu, çalışmak istediği şehir ve birçok soruyu cevaplayarak kayıt işlemi gerçekleştirilecek.
https://kariyer.trt.net.tr/yetenek/basvur/ linkinden online yapılacak başvurularda bir sorun olduğunda, başvuruyu güncellemek için https://kariyer.trt.net.tr/yetenek/giris/ linki kullanılacak. Peki TRT Yetenek başvuru şartları nedir?

TRT YETENEK GİRİŞ LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Kimler katılabilir?

TRT Yetenek programı başvuru şartlarında yer alan bilgiye göre, üniversitelerin lisans bölümlerine ait mezuniyet belgelerini 2021 yılında teslim edebilecek öğrencileri yarışmaya dahil edecek. Buna ek olarak, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla lisans mezuniyetini alan ve yayıncılık sektöründe kariyer yapmayı düşünen yeni mezun, genç yetenekleri alabileceğini açıkladı.

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