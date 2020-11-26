TRT World Forum 2020 dünyaca ünlü isimleri bir araya getirecek

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 4'üncüsü "Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla gerçekleştirilecek TRT World Forum 2020, 1 ve 2 Aralık tarihlerinde yapılacak.

TRT World Forum, bu yıl "Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla gerçekleştirilecek. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek TRT World Forum 2020, pandemi nedeniyle çevrim içi yapılacak.

Forumda, "Pandemi Döneminde Yayıncılık ve Medyanın Rolü", "Pandemi Döneminde Çok Kutuplu Dünya: Küresel İşbirliğinin Geleceği", "Pandemi Döneminde Küresel Sağlık Sorunlarına Ortak Çözümler", "İş ve Eğitim Sektörünün Geleceği: Pandemi Sonrasına Hazırlık", "Pandemi Döneminde İnsani Yardım" gibi konular ele alınacak.

Uluslararası medyanın, toplumun koronavirüs salgını hakkındaki görüşlerini nasıl etkilediği ve medyanın gelecekte benzer krizlerin etkilerini hafifletmek için nasıl yapıcı bir rol izleyebileceği konusu, "Pandemi Döneminde Yayıncılık ve Medyanın Rolü" başlığındaki oturumda tartışılacak.

Panelistler arasında TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Avrupa Yayıncılar Birliği (EBU) Genel Müdürü Noel Curran, Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Genel Sekreteri Javad Mottaghi, Afrika Yayın Birliği (AUB) Yönetim Kurulu Başkanı Gregoire Ndjaka ve İtalyan Radyo Televizyon (RAI) Başkanı Marcello Foa bulunacak.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın panelde konuşacak

"Pandemi Döneminde Çok Kutuplu Dünya: Küresel İşbirliğinin Geleceği" oturumunda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Emeritus Profesör ve Harvard Üniversitesi Kennedy School Eski Dekanı Joseph S. Nye, Afrika Birliği Komisyonu Barış̧ ve Güvenlik Komiseri Smail Chergui ve FutureMap Kurucusu ve Yönetici Ortağı Parag Khanna yer alacak.

Panelde, "Devletler arası iş birliği koronavirüsten nasıl etkilendi?", "Koronavirüs küreselleşme, çok taraflılık ve uluslararası iş birliği temel varsayımlar noktasındaki zayıflıkları nasıl ortaya çıkardı?", "Pandemiye dünya çapında verilen küresel tepki başarısız mı oldu?" gibi sorulara cevap aranacak.

- Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz de konuşma yapacak

"Pandemi Döneminde Küresel Sağlık Sorunlarına Ortak Çözümler" oturumu, alanında uzman isimleri ağırlayacak. Pandemi döneminde sağlıkta gelinen noktayı ve daha hangi alanlarda gelişim gösterilmesi gerektiğinin tüm aşamalarıyla tartışılacağı panelde Cerrahi Profesörü ve Emmy Ödüllü Dr. Oz Show Sunucusu Mehmet Öz, Malezya Başbakanı'nın Kamu Sağlığı Özel Danışmanı Jemilah Mahmood, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi Küresel Sağlık Direktörü Neil Squires, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Derneği Yeni Çıkan Enfeksiyonlar Çalışma Kolu Eşbaşkanı Eskild Petersen ve New South Wales Üniversitesi Epidemiyoloji Profesörü Marylouise McLaws yer alacak.

"Amerika-Çin Rekabeti: Pandemi, Ticaret Savaşları ve Ekonomik İlişkiler" başlıklı oturuma, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Başkanı Stephen A. Orlins, Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü Charles A. Kupchan, Harvard Kennedy School Robert and Renee Belfer Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü Stephen M. Walt, ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Peter Berkowitz, Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi Başkanı Richard Fontaine, Renmin Çin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü Shi Yinhong ile Brookings Enstitüsü John L. Thornton Çin Merkezi Direktörü Cheng Li katılacak.

Panelde, pandemi döneminin sebep olduğu ekonomik etkilerin krizi daha fazla derinleştirmeden nasıl iyileştirilebileceği, Amerika-Çin karşılaşmasının sınırlarının neler olduğu, mevcut küresel ekonomik sistem yapısının ABD ve Çin'in çıkarlarını nasıl uzlaştırabilir gibi konular konuşulacak.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kovid-19 sonrası yeni dönemi konuşacak

Ülkelerin yaklaşımı, dış ilişkilerin geleceğinin çatışmayla mı karakterize edileceğini ya da küresel barış ve refah döneminin başlangıcına katkı sağlayıp sağlamayacağını belirleme noktasında çok önemli bir etkiye sahip olacak oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yer alacak.

"Seyahatsiz Yeni Dünya: Pandemi Döneminin Seyahat Sektörüne Etkisi" konulu oturumda, uluslararası seyahatlerin azalmasının en çok hangi sektörleri etkilediği ve bu etkilenmeye hangi sektörlerin hazırlıklı olduğu ele alınacak. Panele Kolombiya Cumhuriyeti Ticaret, Endüstri ve Turizm Başkan Yardımcısı Julián Guerrero Orozco, Birleşmiş̧ Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi, Dünya Turizm Forum Kurucusu Bulut Bağcı, Dünya Ekonomik Forumu Havacılık, Seyahat ve Turizm Endüstrisi Başkanı Lauren Uppink Calderwood, Lonely Planet Kurucu Ortağı Tony Wheeler, Avrupa Turizm Birliği Başkanı Tom Jenkins ile Skift Genel Yayın Müdürü Tom Lowry katılacak.

Pandemi ile değişen dünya düzeninin olası krizlere yol açmaması için neler yapılacağına ve bu krizleri avantaja çevirecek yeni bakış açıları üzerine yol gösterici bilgilerin verileceği "Sürdürülebilir Bir Dünya Düzeni için Kovid-19 Bir Fırsat Mı Yoksa Çıkmaz mı?" oturumunda, dijitalleşmenin artmasının iş dünyasının geleceğinde ne gibi sonuçlar doğuracağı tartışılacak. Oturuma Eski Brezilya Dış̧ İlişkiler ve Savunma Bakanı Celso Amorim, Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Birleşmiş̧ Milletler Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Masamichi Kono ve Princeton Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Albert G. Milbank Profesörü G. John Ikenberry katılacak.

"İş ve Eğitim Sektörünün Geleceği: Pandemi Sonrasına Hazırlık" konulu panelde, sosyal ve ekonomik kriz doğuran Kovid-19 bir yandan kontrol altına alınmaya çalışılırken, bir yandan da ekonomik istikrar ve üretimin devamı için sektörlerin uygulamaları gereken planlara dair bilgiler paylaşılacak. Oturumda, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü Eğitim Direktörü Andreas Schleicher, Hong Kong Üniversitesi Emeritus Profesörü Yin Cheong Cheng, New York Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü Profesörü Selçuk Şirin, Brookings Enstitüsü Evrensel Eğitim Merkezi Kıdemli Üye ve Yardımcı Yönetmen Emiliana Vegas ile Education Design Lab Kurucu ve Başkanı Kathleen deLaski yer alacak.

Halihazırda savunmasız olan grupların Kovid-19 döneminde başka hangi sorunlardan etkilendiği ve bu grupların ihtiyaçlarının giderilmesinde insani yardım kuruluşlarının ne gibi sıkıntılarla karşılaştıkları "Pandemi Döneminde İnsani Yardım" oturumunda masaya yatırılacak. Panelde Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Francesco Rocca, Birleşmiş̧ Milletler Genel Sekreteri Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Parfait Onanga Anyanga, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü İş birliği ve Kalkınma Direktörü Jorge Moreira da Silva, Afganistan Cumhurbaşkanı Özel Elçisi ve Afganistan İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Devlet Başkanı Sima Samar ve Avrupa Konseyi Göç ve Mülteciler Özel Temsilcisi Drahoslav Stefanek bulunacak.

TRT World Forum 2020'ye kayıt ve etkinlik hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için, www.trtworldforum.com internet adresi ziyaret edilebilecek.



























