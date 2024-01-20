TRT World Citizen Ödülleri sahiplerini buldu

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Türkiye’nin kanalı TRT’nin sosyal sorumluluk girişimleri arasındaki, ilk olarak 2017’de “Pozitif değişime ilham olmak” ilkesiyle yola çıkan “TRT World Citizen Ödülleri”, Kuruçeşme’deki bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen ödül törenine; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, TRT Yönetimi, siyasiler, STK yöneticileri ile kültür sanat, medya ve akademi camiasından önemli isimler katıldı.

TRT WORLD CİTİZEN KÜRESEL ÇAPTA KARŞI KARŞIYA KALDIĞIMIZ SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜMDÜR

TRT World Citizen Ödülleri töreninde konuşan Altun, TRT’nin bu projesinin her bir insanın şerefli bir varlık olduğuna inanan ve her bir bireyin değişim yaratma kabiliyetini esas alan bir iyilik hareketi olduğunu dile getirdi. Altun, “Bizler değişime ilham vererek hayatlarımızın sürekli ileriye doğru giden bir hikâye olmasını istiyoruz. Zaten bugün burada bir araya gelmemize vesile olan TRT World Citizen girişiminin en önemli amaçlarından birisi de küresel çapta karşı karşıya kaldığımız sorunlara yönelik çözüm arayışlarının ciddiyetle ele alınmasına katkı vermektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daha iyi bir dünyaya dair vizyonunu özetleyen “Dünya beşten büyüktür!” manifestosu, bizim ülke olarak bu kapsamda ortaya koyduğumuz iradenin bir tezahürüdür. Aslına bakarsanız ‘Başka alternatif yok!’ iddialarının, ‘tarihin sonu’ tezlerinin ıskartaya çıkması ve ‘çok kutuplu dünya’ paradigmasının konuşulmasıyla birlikte, umut fikri yeniden güncel bir hâl almaya başladı.” şeklinde konuştu.

MAZLUM FİLİSTİN HALKININ YANINDA DURACAĞIZ

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Katliamcı İsrail’in Filistin’e saldırılarını eleştiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bugün, sömürgeci zihniyetin temsilcileri, kendilerine benzemeyenlere, öteki olarak gördüklerine her türlü distopik zulmü reva görüyorlar. Sömürgeci zihniyetin temsilcilerinden biri olan İsrail’in bugün Filistin’deki zulümleri bunun en somut örneklerinden biridir. İsrailli yetkililer acımasız saldırılarına önce Filistinlileri dehümanize ederek başlıyorlar. 21. yüzyılda, bundan 2 ay önce bütün dünya İsrailli bir bakanın ‘Filistinliler insan formundaki hayvanlardır’ şeklindeki ırkçı alçakça ifadelerine şahitlik etti. Bu ifadeler, işte bu sömürgeci zihniyetin insan telakkisini açık ve net bir biçimde ortaya koymaktadır. Ne yazık ki, dünya sisteminin mevcut adaletsizliklerinden nemalanan; kendilerini ayrıcalıklı gören elit gruplar, insanlığın pozitif yönde bir değişim için ortaya koyduğu çabaları baltalamaya devam ediyorlar. Bugün Gazze’deki zulüm karşısında mefluç olan uluslararası sistem, değişimin neden bir zorunluluk haline geldiğini göstermektedir. Yine birçok Batılı uluslararası yayıncının, İsrail yanlısı, tarafgir ve hakikat karşıtı bir tutum sergiliyor oluşu değişimin bir diğer gerekçesi olmalıdır. 100 günü aşkındır sürdürdüğü saldırılar boyunca İsrail gerek uluslararası medya kuruluşları gerekse sosyal medya şirketleri üzerinden kara propaganda faaliyetleri ve sistematik dezenformasyon saldırıları yürütüyor. Elbette Türkiye olarak biz, her zaman olduğu gibi bu saldırılar konusunda da açık ve net bir tepki ortaya koyduk, koyuyoruz. İnsani ve vicdani sorumluluğumuzun gereği olarak kayıtsız kalmadık, mazlum Filistin halkının yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

SALDIRGAN ZİHNİYET İDEOLOJİK BAĞNAZLIKTAN BESLENİYOR

Büyükçekmece’de A Haber muhabiri Ali Nazif Vural’a yapılan saldırıyı kınayan Fahrettin Altun, “Türkiye sınırlarında da basın yayın dünyasındaki demokratik ve çoğulcu iklimi hala içine sindiremeyen birtakım kesimler olduğunu görüyoruz. Dün İstanbul Büyükçekmece’de bir meslektaşımıza yöneltilen fiziki şiddeti hep birlikte gördük. A Haber muhabiri Ali Nazif Vural ne yazık ki görevi başında iken öfkeli bir muhalif grubun saldırısına uğradı. Bu yapılan saldırıyı ben bir kere daha şiddetle kınıyorum. Bu saldırgan zihniyet, bu şiddet ve linç kültürü ne yazık ki ideolojik bağnazlıklarından bir türlü kurtulamayan kimi medya kuruluşlarından besleniyor. Bazı yayın kuruluşları, üzülerek görüyoruz ki toplumda nefret pompalama çabası içine giriyorlar. İletişim Başkanlığı olarak bu türden çabaların ve saldırıların her zaman karşısındayız ve karşısında olmaya da devam edeceğiz” dedi.

İNSANLIK ADINA İYİLİK CEPHELERİ AÇANLARI ÖDÜLLENDİREN BİR PLATFORMUZ

Törende konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT World Citizen’in, çaresizliğin yerine imkânı, yok saymanın yerine itibarı, hukuksuzluğun yerine adaleti koyma iradesi sergileyen, insanlık adına iyilik cepheleri açanları ödüllendiren bir platform olduğunu söyledi. Sobacı, bu yüzyılın temel meselesinin irade koyma meselesi olduğunu belirterek, çünkü ahlaki, insani ve vicdani bir irade sergileyebilenlerin gücü ve sayısının dünyanın akıbetini belirleyeceğini dile getirdi. İnsanlık terazisinin bir kefesinde iradesini hakkaniyet ve adalet için sergileyenlerin, öteki kefesinde ise çıkarları için her şeyi meşrulaştırma çabasında olanların eylemlerinin olduğunu kaydeden Sobacı, “Bugün bu terazi, yüz günden fazla bir süredir şiddetli bir sarsıntı içinde. İsrail’in kendi çıkarları için Filistin ve Gazze topraklarında gerçekleştirmekten çekinmediği hudutsuz, kuralsız, acımasız katliamlarıyla terazinin acı kefesi orantısız bir şekilde dolup taşıyor. 7 Ekim’den bu yana İsrail Gazze’de 10 binden fazlası çocuk olmak üzere 24 binin üzerinde insanı katletti. 2 milyona yakın insan yerlerinden edildi. Şu anda gıda, sağlık hizmetleri gibi en temel ihtiyaçlara dahi ulaşılamayan, giriş ve çıkışa izin verilmeyen Filistinlilerin vatanından bahsediyoruz.” dedi.

ÖDÜLLER DÜNYA VATANDAŞLARINA

Törenlerde, ilk düzenlendiği 2018’den bu yana 13 farklı ülkeden 20 kişiye ödül takdim edildi.

Bu yıl “TRT World Citizen Ödülleri”nde, Eğitimci ödülü’ Kenya’dan Nelly Cheboi’ne Prof. Dr. Veysel Kurt, ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ José Andrés’e AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, ‘Gençlik ödülü’ Aditi Mayer’e TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, ‘İletişimci ödülü’ Motaz Azaiza’ya İstanbul Valisi Davut Gül, ‘Yılın Dünya Vatandaşı Ödülü’ Dr. Ghassan Abu-Sittah’a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından takdim edildi.