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Spor TRT Spor Yıldız, yayın hayatına başladı
Spor

TRT Spor Yıldız, yayın hayatına başladı

Türkiye'nin yeni spor kanalı "TRT Spor Yıldız", 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen tanıtım programıyla yayın hayatına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 07:38:00 -
TRT Spor Yıldız, yayın hayatına başladı

Kanalın tanıtımını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTRT Spor Yıldız'ı gençlere ve sporculara armağan etti.

Ulusal ve uluslararası tüm amatör, profesyonel ve engelli spor branşları ile prestijli spor organizasyonlarını ekranlara taşıyacak olan TRT Spor Yıldız, ilk büyük organizasyon olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıla ertelenen dünyanın en önemli spor organizasyonu olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı ekranlara taşıyacak.

Sporun her rengini ekranlara taşıyacak TRT Spor Yıldız, yılda 2 bin saatten fazla canlı yayın ve yaklaşık bin spor etkinliğini ekranlara getirmeyi planlıyor. Ayrıca kanalda, futbol dışındaki diğer spor dallarının da yayınlanması geniş olanak sağlanarak, seçilmiş en iyi spor etkinlikleri izleyicilerle buluşacak.

Duayen spor spikeri Orhan Ayhan ve Göktuğ Kırca'nın sunuculuğunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ile spor dünyasından önemli isimler katıldı.

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