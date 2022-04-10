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Spor TRT Spor yayın akışı! 10 Nisan Pazar TRT Spor hangi maçlar var?
Spor

TRT Spor yayın akışı! 10 Nisan Pazar TRT Spor hangi maçlar var?

TRT SPOR Canlı Yayın! TRT Spor yayın akışında bugün hangi maçlar var? TRT Spor canlı izle! Dünya Kupası maçları başta olmak üzere TFF 1. Lig maçları TRT Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. 10 Nisan Pazar gününde TRT Spor’da hangi maçlarının oynanacağı ise merak konusu oldu. Peki 10 Nisan Pazar TRT SPor hangi maçlar var? TRT Spor yayın akışı!

Yeniakit Publisher
2022-04-10 10:16:00 - 2022-04-10 10:22:55
TRT Spor yayın akışı! 10 Nisan Pazar TRT Spor hangi maçlar var?

TFF 1. Lig maçları 2021-2022 futbol sezonunda TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. TRT Spor'da yayınlanacak olan TFF 1. Lig maçları şifresiz olacak. TFF 1. lig maçları için ekrana karşısına geçecek olan futbolseverler TRT Spor yayın akışını merak ediyor. Peki bugün TRT Spor’da hangi maçlar canlı izlenecek? İşte 10 Nisan 2022 TRT Spor maç programı!

TRT Spor bugünkü maçları

13:30 Manisa FK - Samsunspor TRT Spor

16:00 Denizlispor - Tuzlaspor TRT Avaz

16:00 Menemenspor - İstanbulspor TRT Spor

20:30 Bursaspor - Kocaelispor TRT Spor

10 Nisan 2022 Pazar TRT Spor yayın akışı

00:30 Futbol Gecesi

02:00 % 100 Futbol

03:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:15 İngiltere Premier Lig Özetler

03:35 İtalya Seri A Özetler

03:40 Unutulmaz Maçlar

04:30 Teknik Analiz

05:30 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - MKE Ankaragücü

08:40 Lig Hatırası

08:55 Spor Takvimi

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

11:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

11:25 İngiltere Premier Lig Özetler

11:45 Lig Hatırası

12:00 Derbi Özel

13:25 Manisa Futbol Kulübü - Yılport Samsunspor

15:30 Derbi Özel

15:55 Nasadoge Menemenspor - İstanbulspor A.Ş.

18:00 Spor Hafta Sonu

19:30 % 100 Futbol

20:25 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Bursaspor-kocaelispor

21:15 % 100 Futbol Devre Arası

21:30 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Bursaspor-kocaelispor

22:30 % 100 Futbol

23:30 Teknik Analiz

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