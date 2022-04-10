TRT Spor yayın akışı! 10 Nisan Pazar TRT Spor hangi maçlar var?
TRT SPOR Canlı Yayın! TRT Spor yayın akışında bugün hangi maçlar var? TRT Spor canlı izle! Dünya Kupası maçları başta olmak üzere TFF 1. Lig maçları TRT Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. 10 Nisan Pazar gününde TRT Spor’da hangi maçlarının oynanacağı ise merak konusu oldu. Peki 10 Nisan Pazar TRT SPor hangi maçlar var? TRT Spor yayın akışı!
TFF 1. Lig maçları 2021-2022 futbol sezonunda TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. TRT Spor'da yayınlanacak olan TFF 1. Lig maçları şifresiz olacak. TFF 1. lig maçları için ekrana karşısına geçecek olan futbolseverler TRT Spor yayın akışını merak ediyor. Peki bugün TRT Spor’da hangi maçlar canlı izlenecek? İşte 10 Nisan 2022 TRT Spor maç programı!
TRT Spor bugünkü maçları
13:30 Manisa FK - Samsunspor TRT Spor
16:00 Denizlispor - Tuzlaspor TRT Avaz
16:00 Menemenspor - İstanbulspor TRT Spor
20:30 Bursaspor - Kocaelispor TRT Spor
10 Nisan 2022 Pazar TRT Spor yayın akışı
00:30 Futbol Gecesi
02:00 % 100 Futbol
03:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:15 İngiltere Premier Lig Özetler
03:35 İtalya Seri A Özetler
03:40 Unutulmaz Maçlar
04:30 Teknik Analiz
05:30 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - MKE Ankaragücü
08:40 Lig Hatırası
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
11:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
11:25 İngiltere Premier Lig Özetler
11:45 Lig Hatırası
12:00 Derbi Özel
13:25 Manisa Futbol Kulübü - Yılport Samsunspor
15:30 Derbi Özel
15:55 Nasadoge Menemenspor - İstanbulspor A.Ş.
18:00 Spor Hafta Sonu
19:30 % 100 Futbol
20:25 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Bursaspor-kocaelispor
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Bursaspor-kocaelispor
22:30 % 100 Futbol
23:30 Teknik Analiz