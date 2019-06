TRT Spor frekans TRT Spor yayın akışı

TRT Spor Canlı izle. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, engelli sporları, motor sporları, görüntülü haber, Uluslar Ligi maç özetlerini spor keyfini TRT Spor kanalı ile yaşayabilirsiniz. TRT Spor canlı izle; TRT Spor kanalınının online HD maç yayınlarını, spor programlarının yayın akışlarını bulabilirsiniz. TV ve radyo frekans bilgileri ile TRT Spor yayın akışını an be an takip edebilirsiniz.

TRT 3, 2 Ekim 1989'da kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na bağlı olarak yayın hayatına başlamıştır. TRT 3, Türkiye'nin gençlere ve genç yetişkinlere yönelik bir eğlence kanalıdır. Gençlik alanında televizyon programları, yabancı film ve dizileri Türkçe dil desteğiyle yayın yapmaktadır.

TRT SPOR HD Kanalı 11054 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 30000 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. TRT SPOR HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.