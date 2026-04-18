  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şara ve Selman'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren hamle Rusya iki Türk savunma şirketini dünyaya ilan etti! Adreslerini yayımladı: Bizi ciddiye alın hedefimizdesiniz Gülistan Doku soruşturmasında şok ifadeye ulaşıldı: Vali beyin selamı var, Zeinal'ı getirin Kanadalılar duyurdu: Türkiye'nin o ilinde petrol bulduk Beyaz saçlara çare! Göklerden gelen bir armağan olarak görülüyor: 3 yıl içinde oluyor, tanesi 400 TL!  S-400'lere karşılık 3 bin asker! Türkiye'ye gelince CATSA Ateşkes sonrası dönüş başladı! On binlerce Lübnanlı güneydeki evlerine dönüyor Başakşehir'de büyük coşku: 75 hafız törenle icazetlerini aldı... Türkiye'ye binlerce kilometre öteden beyaz petrol teklifi! 'Gelin çıkaralım' diyorlar Neler oluyor: 3 savaş gemisi vuruldu
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Beyaz saçlara çare! Göklerden gelen bir armağan olarak görülüyor: 3 yıl içinde oluyor, tanesi 400 TL! 
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kristof Kolomb'un yüzyıllar önce "meleklerin meyvesi" ve "göklerden gelen bir armağan" olarak tanımladığı tropikal meyve papaya, saç beyazlaması sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabilir! Mutfaklarda hem tatlı hem de henüz olgunlaşmamış yeşil haliyle dikkat çekiyor. Tanesi 400 liradan alıcı buluyor.

#1
Kristof Kolomb’un yüzyıllar önce "göklerden gelen bir armağan" olarak tanımladığı tropikal meyve papaya, Türkiye pazarındaki çok konuşuluyor. Sağlık alanında "doğal bir eczane" olarak kabul edilen bu özel meyve, güncel piyasa koşullarında tanesi 400 liraya ulaşan fiyatıyla dikkat çekiyor.

#2
Papaya, içeriğinde bulunan ve proteinlerin parçalanmasını kolaylaştıran 'papain' enzimi sayesinde sindirim sisteminin en güçlü destekçilerinden biri olarak biliniyor. Tek bir meyve, günlük C vitamini ihtiyacının iki katından fazlasını karşılarken; yüksek oranda A vitamini, potasyum ve lif barındırıyor. Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde vücuttaki iltihaplanma süreçleriyle mücadele eden meyve, aynı zamanda kolesterol seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olan antioksidanlar açısından zengin bir profil sergiliyor.

#3
Meksika ve Orta Amerika kökenli olan papaya, 16. yüzyıldan itibaren İspanyol ve Portekizli kaşifler aracılığıyla dünyaya yayıldı. Günümüzde ise küresel ticaret ağının yanı sıra Türkiye'nin güney kıyılarında da mikroklimal bölgelerde üretimi denenen bir ürün haline geldi. Sadece bir gıda maddesi olarak kalmayan papaya, kozmetik sektöründe de ham madde olarak yoğun talep görüyor. Meyvenin enzimlerinin ciltteki ölü hücreleri temizleme ve ton eşitliği sağlama özelliği, onu doğal cilt bakım ürünlerinin vazgeçilmezi kılıyor. Mutfaklarda ise hem tatlı hem de henüz olgunlaşmamış yeşil haliyle tuzlu reçetelerde kullanılabilen çok yönlü bir tüketim alanı sunuyor. Papaya ağaçları dikildikten sonra hızlı büyür ve genellikle 3 yıl içinde meyve vermeye başlar. Bir ağaçtan yılda 50-60 kilograma kadar meyve alınabilir. Papaya meyvesi, içerdiği yoğun vitaminler ve enzimler sayesinde saç sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir ve saç beyazlaması sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. İşte papayanın saç sağlığına etkileri: Papaya Meyvesinin Sizi Mutlu Edecek 9 Faydası 1. İltihapları Kolayca Temizler Papaya meyvesi doğal bir iltihap ilacıdır. Vücuda zarar veren iltihabın kolayca temizlenmesini sağlar. Papaya meyvesini tüketen kişilerin vücudunda iltihap oluşma riski de ortadan kaldırılmış olur. 2. Kötü (LDL) Kolesterolü Düşürür Papayanın yapısında A, C ve E vitaminleri bulunur. 3 faydalı vitamin ise kötü kolesterolü düşürme konusunda etkilidir. Kötü kolesterolü papaya ile düşürüp daha sağlıklı bir kalbe sahip olabilirsiniz. Bu nedenle kalp sağlığını korumak ve daha sağlıklı yaşamak için meyve listenize papaya da eklenebilir! 3. Uzun Süre Tokluk Sağlar Papayanın bir küçük dilimi tatlı aroması sayesinde tokluk hissi uyandırmaktadır. Ara öğünlerde ya da diyet beslenmesinde papaya tüketebilirsiniz. Uzun süre tokluk hissi oluşturduğu için daha az yemek yiyebilirsiniz. Böylece zayıflamaya bir adım yaklaşmış olursunuz. 4. Saçları Besler' Saç beyazlamasına katkıda bulunur! E vitamini içeren papaya, bazı şampuan firmaları tarafından tercih edilmektedir. Papaya çekirdeklerinde bulunan özler saçların daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Bu nedenle uzmanlar papaya meyvesini tüketmenizi ya da papaya suyu ile saç maskesi yapmanızı öneriyor. Papaya kuru ve yıpranmış saçların doğal ilacı olacak. Papaya yaprağı özünde bulunan A, C, E vitaminleri, kalsiyum ve magnezyum gibi vitamin ve mineraller saç tellerini güçlendirmeye yardımcı olur. Saç derisine kan akışı iyileştiğinde, melanosit hücreleri yeterince beslenir ve böylece saçların beyazlama süreci yavaşlar. Papaya saç maskesi uygulamak, kuru saçlarınızı nemlendirerek ve saç dökülmesini durdurarak bakım yapabilir. 5. Kireçlenmeyi Önler Kas ve eklem rahatsızlıklarından biri olan kireçlenme, birçok kişinin derdi olmuş durumda. Papaya eklem sağlığını koruyan ve kireçlenmeyi önleyen bir güce sahiptir. İltihapları da temizlediği için, romatizma ve kireçlenmenin düşmanı olarak bilinmektedir. 6. Cildi Güzelleştirir Cildin daha canlı ve sağlıklı görünmesini isteyenler papayadan faydalanabilirler. Doğal yüz temizleme kreminiz olan papaya, gözeneklerinizi temizler ve sivilce oluşumunu önler. Papaya ile cildinizi uzun yıllarca koruyabilirsiniz. 7. Görme Duyusunu Güçlendirir Gözlere zarar veren ışınları uzak tutan etkiye sahip olan papaya, her yaştan kişinin göz sağlığını korumakla görevlidir. Görme yetisinin uzun yıllarca korunması için yetiştirilen papaya, göz hastalıklarını önler. 8. Bağırsakları Temizler Bağırsaklarda oluşan parazitlerin dışkı yoluyla atılmasını kolaylaştıran papaya meyvesi, kolon kanserine karşı alınacak önlemlerden biridir. Bağırsakların normal düzeyde işlemesini sağlar ve kabızlık gibi sorunları yok eder. Temiz ve aktif bağırsaklara kavuşmanızı sağlayan papaya ödem sorununa da el atarak zayıflamak isteyenleri sevindirmektedir.

#4
9. Bağışıklık Dostudur Hastalıklardan uzak bir yaşam için tercih edeceğiniz papaya, tüm sene sizi koruyacak özelliklere sahiptir. A, E, C vitaminlerini içerdiği gibi güçlü bir antioksidandır aynı zamanda. Serbest radikaller ile korkmadan savaşır ve sizi birçok hastalığa karşı korur. Papayanın faydalarını görmek için papaya çayı demleyebilir, papaya kurusunu tüketebilirsiniz. Papaya Nasıl Yenir? Papaya tüketim konusunda tıpkı kavuna benzer. Kavun gibi kesilip tüketilmesi yaygındır. Papaya seçerken dışının hafif yumuşak olmasına özen göstermelisiniz ve yemeden önce güzelce yıkamalısınız. Papaya ikiye ayrılır. Meyvenin orta kısmında tohumları yer alacaktır. Bu tohumları bir kaşık yardımıyla meyveden kazıyarak alın. Papayadan tüketeceğiniz miktarda dilimler kesin ve dilimlerin alt kısmında bulunan kabuğu soyun. Daha sonra dilediğiniz ebatlarda keserek meyve tabağınızı lezzetlendirin. Yeme esnasında bir miktar tuzlayıp tüketebilirsiniz. Papaya ile neler yapabilirim diyorsanız; milkshake ya da smoothie hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz mink parçaları salataya da ekleyebilirsiniz. Kuru yemiş dükkanlarında papaya kurusu da satın alıp her mevsim tüketebilirsiniz.

#5
Papaya yağını deneyin bakın neler oluyor! Meyvelerin özlerinden elde edilen yağlar da tıpkı meyveler gibi yararlıdır. Papayanın da yağı alınır ve birçok alanda kullanılır. Papaya yağı hakkında merak edilenleri şöyle ifade edebiliriz. Bu yağ çok faydalı işlere imza atacak! Papaya yağı cilt tonunu eşitler ve daha iyi bir görünüme kavuşmanızı sağlar. Mide suyunu dengeleyen papaya, mide hastalıklarını önler. Cildin parlak görünmesini sağlarken yağlı ciltleri de temizler. Çeşitli cilt tiplerinde görülen çatlak ve lekeleri iyileştirme konusunda başarılıdır. Karbonat ile yapılan maskeler listesinden herhangi birine 1 damla papaya yağı eklerseniz, cildinizi bir kat daha beslemiş olursunuz. Son günlerde saç kuruluğundan şikayetçiyseniz; şampuan şişesinin içine birkaç damla papaya yağı dökün ve kullanmadan önce çalkalayın. Papaya yağı eklenen şampuan ile saçlarınız daha güçlü görünecek! Hücre yenilenmesini destekleyen papaya, topuk çatlaklarını da iyileştirmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23