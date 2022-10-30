TRT spikerini ele veren o detay! İşte provokasyonun ispatı
TRT Haber spikeri Deniz Demir'in ümmeti hedef aldığı yayın dışı konuşmasına tepki yağarken, TRT yönetimi tepkilere duyarsız kalmayarak Demir'i ekrandan çekti. Yayında Deniz Demir'in provokasyona önceden hazırlandığı ve konuşmasının bir bölümünü kağıttan okuduğu gözlendi.
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29 Ekim kutlama mesajında, bültenin sonunda yayın dışına çıkıp ümmeti hedef alan TRT spikeri Deniz Demir'e tepki yağdı.
Demir'in sözlerinden sonra TRT yönetiminin spikeri ekrandan çektiği ve disiplin soruşturması başlattığı öğrenildi.
Provokasyona yazarak hazırlandı
Uzun yıllardır TRT'de memur olan Deniz Demir'in yayın öncesinde provokasyon için hazırlık yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.
Demir, "Bugün cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümüydü. Bizi ümmet olmaktan çıkarıp, birey olma bilincini, cumhuriyet aydınlığını armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi sevgi saygı ve rahmetle anıyoruz." sözlerini söylerken konuşmasını önceden yazdığı kağıttan da takip etti
Deniz Demir'in provokasyondaki amacının, hem TRT'yi zor durumda bırakmak hem de dindar vatandaşları hedef alarak toplumu kutuplaştırmak olduğu düşünülüyor.