TRT spikerini ele veren o detay! İşte provokasyonun ispatı

Yeniakit.com.tr

29 Ekim kutlama mesajında, bültenin sonunda yayın dışına çıkıp ümmeti hedef alan TRT spikeri Deniz Demir'e tepki yağdı.

Demir'in sözlerinden sonra TRT yönetiminin spikeri ekrandan çektiği ve disiplin soruşturması başlattığı öğrenildi.

Provokasyona yazarak hazırlandı

Uzun yıllardır TRT'de memur olan Deniz Demir'in yayın öncesinde provokasyon için hazırlık yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.

Demir, "Bugün cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümüydü. Bizi ümmet olmaktan çıkarıp, birey olma bilincini, cumhuriyet aydınlığını armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi sevgi saygı ve rahmetle anıyoruz." sözlerini söylerken konuşmasını önceden yazdığı kağıttan da takip etti

Deniz Demir'in provokasyondaki amacının, hem TRT'yi zor durumda bırakmak hem de dindar vatandaşları hedef alarak toplumu kutuplaştırmak olduğu düşünülüyor.