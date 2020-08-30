TRT spikeri Nilgün Balkaç canlı yayında yere yığıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan TRT Haber özel yayınında spiker Nilgün Balkaç fenalık geçirdi.
Sıcak havalarda zor şartlar altında çalışan spiker ve muhabirler zaman zaman talihsiz anlar yaşıyor. TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, canlı yayın sırasında baygınlık geçirerek bayıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınları sürüyor. Bugün Anıtkabir’in etrafında canlı yayın yapan TRT Haber ekibi şok uğradı.
Özel yayın sunarken Nilgün Balkaç, ‘Zor şartlar altında çalışıyoruz. Burada da sıcak hava var’ dedikten çok kısa bir süre sonra fenalaştı. Baygınlık geçiren Balkaç yere yığıldı. Canlı yayın hemen kesilirken ekipler meydana gelen olaya hemen müdahalede bulundu.
Durumu iyi
Nilgün Balkıç’ın sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.