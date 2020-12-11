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Aktüel TRT, "Şehirden Uzakta" belgesel dizisiyle köy hayatını tecrübe ettirecek
Aktüel

TRT, "Şehirden Uzakta" belgesel dizisiyle köy hayatını tecrübe ettirecek

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:16:53 -
TRT, "Şehirden Uzakta" belgesel dizisiyle köy hayatını tecrübe ettirecek

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın sunuculuğunu yaptığı "Şehirden Uzakta" belgesel dizisi yarın TRT Belgesel'de başlıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, belgesel dizisinde, trafik, kalabalık, yalnızlık, stres, sıradan ilişkiler ve tatsız yiyeceklerden sıkılarak şehirden kaçıp köye yerleşmeye karar veren Kasabalı, her bölümde Anadolu'nun bir köşesindeki köy hayatını tecrübe edecek.

Belgeselin ilk bölümünde Nevşehir'e giden oyuncu, Bahçeli köyü sakinlerine yardım etmek için kolları sıvayacak. Kasabalı, pekmez ve köftür yapacak, patates ve limon dolu çuvalları sırtlanacak, tandır ekmeği yapmayı öğrenecek, güvercin gübresi toplayacak, bir duvar inşası için briketleri taşıyacak ve kabak çekirdeği için gerçekleştirilen patoz yapımına katılacak.

Kasabalı'nın diğer bölümlerde Rize Hemşin'in Ortayol ve Avdere köylerinde tulum çalmakla başlayacak olan köy hayatı macerası, Kars'ın Akçakale, Antalya Akseki'nin Ürünlü ve Ormana, Çorum'un Boğazkale, Sinop Erfelek’in Karacaköy ve Şerefiye köylerindeki deneyimleriyle devam edecek.

TRT'nin yeni yapımı "Şehirden Uzakta" belgesel dizisi ilk bölümüyle yarın 21.30'da TRT Belgesel kanalında izleyiciyle buluşacak.


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