TRT Ortak Yapımı “Hüzün Üçgeni”ne Avrupa’nın Oscar’ından 4 Ödül

Avrupa Film Akademisi tarafından bu yıl 35. kez gerçekleştirilen “Avrupa Film Ödülleri”nde, Altın Palmiye ödüllü yönetmen Ruben Östlund’un TRT ortak yapımı Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness) filmi “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Senaryo” ve “En İyi Erkek Oyuncu” olmak üzere toplam dört ödül aldı.

TRT ortak yapımı “Hüzün Üçgeni”, Avrupa’nın Oscar’ı olarak bilinen “Avrupa Film Ödülleri”nde “En İyi Film, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Erkek Oyuncu” ve “En İyi Senaryo” dallarında ödül aldı. TRT ortak yapımları 2 yıl üst üste Avrupa’nın Oscar’ında “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” ödüllerinin sahibi olmuş oldu. Geçtiğimiz yıl da Boşnak yönetmen Jasmila Zbanic’in yönettiği “Quo Vadis, Aida?” Avrupa Film Ödülleri’nde “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerini kazanmıştı.

TRT ortak yapımı filmin aldığı ödülleri sosyal medya hesabından kutlayan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “TRT ortak yapımı ‘Hüzün Üçgeni’ Avrupa’nın Oscar’ları olarak bilinen Avrupa Film Ödülleri’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senarist ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. Böylece filmlerimiz iki yıl üst üste Avrupa’nın en iyisi oldu. Film ekibini kutluyorum,” ifadelerini kullandı.

Bu yıl 35. kez gerçekleştirilen “Avrupa Film Akademisi” ödül töreni 10 Aralık gecesi İzlanda’nın başkenti Rejkjavik şehrinde düzenlendi. Gecede “En İyi Film” ödülünü kazanan “Hüzün Üçgeni”, yönetmeni ve senaristi Ruben Östlund’a “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Senaryo” dallarında ödül getirdi. Ayrıca filmde Rus bir milyarderi canlandıran Hırvat Danimarkalı oyuncu Zlatko Buric ise “En İyi Erkek Oyuncu” dalında ödülün sahibi oldu.

Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı “Hüzün Üçgeni”, modellik yapan genç çift Carl ve Yaya’nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor. Bir fırtına sonrasında Carl ve Yaya, bir grup milyarder ve geminin temizlikçilerinden biriyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalır. “Hüzün Üçgeni”, hiyerarşinin aniden alt üst olduğu, rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi.

Etkinlikte “Dünya Sinemasına Avrupalı Katkı” ödülü, Filistinli yönetmen Elia Suleiman’a verildi. Elia Suleiman’ın son filmi TRT ortak yapımı “It Must Be Heaven”, 2019 yılında Cannes Film Festivali’nde yarışmış, “Özel Mansiyon” ve “FIPRESCI” ödüllerini kazanmıştı.

35. Avrupa Film Ödülleri esnasında “2023 LUX İzleyici Ödülü” adayları da açıklandı. TRT ortak yapımı “Hüzün Üçgeni” filmi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Film Akademisi, Avrupa Komisyonu ve Europa Cinemas iş birliği ile oluşturulan LUX İzleyici Ödülü’ne aday 5 filmden biri oldu. Ödül töreni 14 Haziran 2023’te Strasbourg’da gerçekleşecek.