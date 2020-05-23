TRT evde kalan seyircileri Ramazan Bayramı'na özel içerikleriyle buluşturacak

İSTANBUL (AA) - TRT, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 ilde alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçirecekler için özel içerikler hazırladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bayram boyunca şarkılardan türkülere, spordan sanata, tarihten edebiyata kadar her konuda hazırlanan yapımlar izleyiciyle buluşacak.

TRT 1'de bayramın ilk günü Şoray Uzun'un sunumuyla 11.00 ile 19.00 saatleri arasında ekrana gelecek "Bayram Özel" programında, izleyenler WhatsApp hattına gönderecekleri görüntülü mesajlarla sevdiklerinin bayramını ekranlardan kutlayabilecek.

"Bayram Özel" programında, Türkiye'den Balkanlar'a, Kerkük'ten Azerbaycan'a uzanan geniş bir coğrafyadan ve Erzurum, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Trabzon ve Adana'dan canlı bağlantılar yapılacak.

TRT'nin arşivinden unutulmaz bayram programları, yıldız sanatçılardan sevilen şarkılar, ünlü güldürü ustalarının skeçlerinin de yer alacağı programda, konuklarla Türk dünyasındaki bayram gelenekleri konuşulurken, kültür sanat sohbetleri, ramazan sonrası beslenme düzeni ve Türk mutfağı gibi konulara değinilecek.

- Usta sanatçılar, konserleriyle TRT Müzik kanalında olacak

TRT Müzik kanalında "Oyun Havaları" programı bayram boyunca 3 bölüm şeklinde 09.30, 12.00 ve 19.45’te, Muazzez Abacı, Zeki Müren ve Müzeyyen Senar konserlerinin yer aldığı "Arşivden" programı ise 13.00'te ekrana gelecek.



Bayram boyunca 18.15’te yayınlanacak "Bayram Hatırası" programında nostaljik eserler, 15.00'te yayınlanacak "Nazende Şarkılar" programıyla da ünlü tenor Murat Karahan, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur, konserleriyle evlere konuk olacak.

TRT 2'de bayramın ilk günü şair Ahmet Murat "Edebiyat Söyleşileri" programında, şair-yazar ve tıp doktoru Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ile "Ramazan ve Bayram" konusunu konuşacak, ikinci gün de Ayla Ağabegüm "Geleneğin Kalp Atışları" programında Cihan Aktaş ile "Bayram ve Bayramlaşmak'' konusunu ele alacak.

TRT 2'de bayramın son gününde ekranlara gelecek "Tarihin Ruhu" programında ise geçmişten çok özel bayram görüntüleriyle "Bayram gelenekleri gerçekten de kayboluyor mu ve TRT’nin 1980’lerdeki bayram kayıtları ile 1920’lerin bayramları arasında ne farklar vardı?" sorularına yanıt aranacak.

TRT Çocuk'ta ise bayramın ilk gününden itibaren Aslan ve Nasreddin Hoca'nın ekrana gelmemiş yeni bölümleri yayınlanacak.